Oriente tiene petróleo, pero le falta agua y comida

Entrada la segunda semana de la guerra de USA/Israel contra Irán, ambos bandos han logrado objetivos estratégicos. Los agresores asesinaron al jefe religioso-político, el imam Jamenei asegurando daños serios a su mando e infraestructura económico militar y la segunda convirtió el conflicto en una guerra regional que afecta al mundo, en particular a Asia y Europa con lo que, si bien incrementa sus enemigos, disuade de adhesiones regionales que aumenten el peligro militar: ahora, ambos bandos parecen enfrentar un problema común, la falta de inventarios bélicos. A los tres las municiones se les están acabando.

El cierre -de hecho- del estrecho de Ormuz, la pequeña franja de mar de 30 kilómetros por la que pasa el 20% del comercio mundial, duplicó el precio del gas en Europa que, actualmente recibe muy poco de Rusia de quien esperaba independizarse el años próximo y, elevó el barril de petróleo a USD$ 92.61 el barril al cierre del domingo y, a USD$ 110.00 en la apertura del lunes obligando a una reunión de la AEI para liberar parte de las reservas estratégicas, con lo que la gasolina, que empezó a ser racionada en algunos países de Asia, elevó su precio notablemente en Estados Unidos hasta los USD$ 3.55 el galón: único renglón del consumo diario que había bajado de precio en los últimos doce meses, en donde con elecciones en noviembre, no es poca cosa.

La Guerra no será de cuatro semanas, ni sus efectos de corto plazo pues el daño en el tema de los combustibles no reside solo en su producción, transporte y costo en seguros, sino que, agotada la capacidad de almacenamiento en toda la región, como no se trata de un grifo de agua, tardará mucho tiempo restablecerse, a un altísimo coste, después que haya un cese de hostilidades que, por hoy, parece lejano.

Irán en diez países primero atacó bases, puertos y embajadas de USA, luego refinerías con daños al fundamento de sus economías basadas en hidrocarburos y turismo, pero nadie respondió militarmente porque – aún debilitada - puede ocasionar un daño todavía mayor: puede dejarlos sin agua y, en algunos casos como Bahréin por su mayoría chiita, fomentar inestabilidad política.

Oriente no es América Latina, verde por doquier: Es una zona desértica, sin agua y sin alimentos, la primera viene de plantas de desalinización, ahora en peligro de ataques porque carecen de protección militar efectiva y, los segundos, vienen del exterior a través de puertos que están cerrados con lo que, en días, la falta de comida hará estragos en estas economías ricas que no están acostumbradas a la escasez. La importación aérea no solo es muy costosa, sino que también está afectada del riesgo bélico.

Es una guerra que ni Estados Unidos, ni Irán pueden ganar: Israel, si porque el objetivo de esta es distinto. Pero es un conflicto que todos pagaremos carísimo.

A razón de mil millones diarios, el costo para USA ya se acerca a los USD$ 8,000 millones, sin el costo económico interno causado por los efectos de la guerra asimétrica en que para derribar un dron de USD$ 35 mil dólares, USA/ Israel se gastan un misil de RD$ 3.5 millones mientras Irán guarda sus misiles hipersónicos para cuando las defensas de sus adversarios estén cerca del agotamiento: Irán tiene una teocracia suicida que se juega su existencia, allá si es cierto que las encuestas no le importan a nadie.

Según Churchill la democracia, que no es perfecta, es solamente “el mejor sistema posible” que contiene sus mecanismos de ajustes y corrección, contrario a las dictaduras y las escasas teocracias modernas por ello la primera va bien cuando las acciones cuentan con apoyo del pueblo, especialmente cuando se fundamentan en motivos, que, aunque inciertos, la narrativa los haya hecho parecer justos. Por ejemplo, fue cierto que Japón atacó Pearl Harbour, sin aviso, mientras su embajador conversaba de paz en Washington.

No fue cierto que Sadam Huseein tuviera armas de destrucción masiva, pero la narrativa que sabemos que fue falsa, concitó simpatías en gran parte el mundo, sobre todo en Europa y, por eso en ambos casos, las guerras tuvieron apoyo ciudadano, a pesar de su alto costo humano y económico.

La ofensiva militar norteamericana luego del derrumbe de las Torres Gemelas, que terminó con la muerte de Ozama Nin Ladem, líder de Al Qaeda, tuvo una simpatía universal, aunque muchos de los resultados sobre todo en la guerra en Afganistán, hayan sido desastres políticos por el estado de ingobernabilidad en que quedaron países como IRAK, Libia y ahora Siria: Allí la sal salió más cara que el chivo y en, IRÁN, con minorías étnicas centenarias, como los azeríes, kurdos, baluchis, árabes, luros y turcomanos, no parece que se obtenga un resultado distinto, sino el aumento de la inestabilidad regional por mucho tiempo.

El presidente Trump desearía un resultado como el de Venezuela, que una vez fue una democracia, pero en esta, no obstante, la dictadura, no se borró la cultura occidental por lo que Nicolas Maduro estaba solamente a cargo del poder político y aunque se presentaba con el retrato del Dr. Gregorio Hernández, no era venerado como santo y, aun así, Delcy Rodríguez todavía no se atreve a abjurar de su legado ni a admitir que le traicionó. Ali Jamenei es algo totalmente distinto pues, aunque patrocinó un régimen de terror, era primero que todo un líder religioso chiita venerado- incluso fuera de Irán - asesinado sin previo aviso por el “enemigo”: Para ellos es un mártir santo y la venganza de su martirio puede activar células terroristas en todo el mundo, incluso si matan a su sustituto recién elegido, el hijo de Jamenei.

Así como a Putin le conviene poner fin a la guerra en Ucrania para regresar a la palestra mundial en un momento en que sus hidrocarburos vuelven a ser importantes, a USA le vendría bien darse por victoriosa y arreglar el fin de las hostilidades pues no hay ganancia en desestabilizar a quien ya lo estaba – empobreciendo al pobre – pero que tiene la posibilidad de distorsionar la vida de los ricos como son USA, Europa y los reinos petroleros del golfo con daños serios para China, beneficiaria silente del deterioro de la imagen de USA o Japón y Corea del Sur, amigos afectados por las acciones militares: Nadie quería esa guerra, excepto Israel por una cuestión hegemónica regional.