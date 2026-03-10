¿Dónde no cabe Minerva?

Este 12 de marzo, Minerva Mirabal cumpliría 100 años. Diversos actos, oficiales y no oficiales, comienzan a celebrarse. Recordar a Minerva es una necesidad, sí, pero no de cualquier manera, porque corremos el riesgo de que se elimine su simbolismo político, convirtiendo su figura en un mero y empolvado recuerdo marmolizado de museo.

Minerva no cabe en los regímenes neoliberales que persiguen a inmigrantes empobrecidos. Minerva no cabe en la partidocracia actual, hecha de oportunismos y brutalidad de toda naturaleza. Minerva no cabe en hemiciclos ni en ministerios capaces de sustituir al pueblo, negándole participación y entregando sus representaciones a las mismas élites que hicieron posible a Trujillo en 1930 y que, desde la intervención militar estadounidense de 1966, han reproducido la obscena concentración de poder para un grupito.

Minerva no cabe en todos lados. Ella no fue solo antitrujillista: fue socialista y antiimperialista; Minerva no celebraría a Trump ni iría a ver los calabozos de Bukele ni guardaría silencio ante los procesos genocidas contra Palestina o Cuba. Minerva estaría del lado de los pueblos en lucha en todo el mundo, comenzando por el suyo. Minerva sacaría sus manos de la tumba y viviría para hacer triunfar una revolución. No menos.