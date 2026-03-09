El estrecho de Hormuz, en Irán, está prácticamente cerrado; ahora falta el 20% del suministro mundial de petróleo, aumentando sus precios y los de sus derivados.

Los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico creían estar “protegidos” por las bases militares estadounidenses, pero sus países solo recibieron ataques iraníes, y Washington no los defendió.

Estados Unidos perdió miles de millones de dólares invertidos en bases militares en el Golfo Pérsico; Irán las aplastó, dejándolas como estacionamientos.

Rusia y China asumen la posición más correcta y circunspecta. Nadie debe intervenir cuando su enemigo se suicida.

Irán lleva 47 años, desde el triunfo de la Revolución Islámica, preparándose para esta confrontación, pero Washington la inició sin la debida preparación.

La mejor opción para el presidente Donald Trump es declarar “victoria” y emprender la retirada antes de visitar a Xi Jinping en Pekín este 31 de marzo.