AL: la prioridad de Trump

El pasado sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una importante Cumbre en Florida a presidentes latinoamericanos para conformar una alianza estratégica denominada “Escudo de las Américas”.

En esa reunión habló, además del presidente Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, quien dejó claro que Latinoamérica será una prioridad en la política exterior de Estados Unidos, algo que ningún gobierno norteamericano había hecho hasta la fecha.

El eje central dado a conocer de la Cumbre es la Lucha contra el Narcotráfico en América Latina, desde el punto de vista militar, lo que implica un cambio drástico de abordaje de ese tema que se ha convertido ya en prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos.

La filosofía que da origen al Escudo de las Américas parte de la premisa de que la lucha judicial contra los Carteles del Narcotráfico fracasó.

En AL es una realidad que el narco no le teme al poder de la justicia, en gran modo porque durante las últimas décadas ha logrado influir en la conformación de los poderes públicos de estas naciones, logrando tratamientos benignos que se traducen en impunidad.

A esa realidad no escapa la justicia de Estados Unidos. En los años ´80 y ´90 a lo que más le temían los capos de la droga era a la extradición.

Con el paso del tiempo ese miedo se ha perdido, llegando al extremo de que muchos de ellos firman gustosamente sus entregas voluntarias, lo que les permiten hacer tratos con la justicia de Estados Unidos para purgar cortas condenas y regresar a sus países a disfrutar de muchos de sus bienes mal habidos.

El presidente Trump ha decidido usar el inmenso poder militar de su nación y su asombroso desarrollo tecnológico para frenar el avance de los carteles por la vía militar.

En virtud de ello, previo a la reunión de Florida se produjo otra con los Jefes de las Fuerzas Armadas de las naciones invitadas. El mensaje a los militares de AL es que no sólo Estados Unidos no va a tolerar las complicidades históricas que se han dado desde los cuerpos castrenses, sino que serán ellos los que tendrán como objetivo combatirlos, teniendo en cuenta que se trata de objetivos terroristas que buscan desestabilizar las naciones.

La nueva política de Estados Unidos implicará un fortalecimiento del desarrollo económico de las naciones de AL que disminuya las presiones migratorias hacia ese país.

Trump y el canciller Rubio se han dado cuenta de que la desatención a la región le abrió a China una brecha de intrusión con gran poder en la misma.

Es una prioridad de Estados Unidos detener esa expansión de China en AL con una política hábil de estrechar vínculos económico y de desarrollo. En el centro de esa Cumbre también se mencionó el cristianismo y los valores comunes que nos unen en América.

Termino felicitando al presidente Abinader por su destacada participación en lo que la prensa internacional ha denominado “Junta de Presidentes de Derecha”, que, aunque los progress y la izquierda dominicana lo critiquen, hizo lo correcto por el bien del país.