Igualdad real: más que presencia, poder y transformación

Cada Día Internacional de la Mujer nos invita a ir más allá de la conmemoración simbólica. No se trata solo de celebrar avances, sino de examinar con honestidad cuánto poder real tienen hoy las mujeres en la vida social dominicana.

En las últimas décadas, la mujer ha ampliado su presencia en universidades, empresas, instituciones públicas y espacios comunitarios. Sin embargo, presencia no siempre significa influencia. Participar no es lo mismo que decidir. Y ocupar un asiento no equivale necesariamente a tener voz determinante en las estructuras donde se define el rumbo del país.

En el ámbito laboral, la mujer dominicana ha demostrado preparación, resiliencia y liderazgo. Aun así, continúa enfrentando barreras estructurales que limitan su crecimiento profesional: techos invisibles, sobrecarga de responsabilidades familiares no compartidas y desigualdad en posiciones de alta dirección.

La discusión sobre la brecha salarial no debe reducirse únicamente a cifras; es un reflejo de cómo la sociedad valora o subvalora el trabajo femenino.

En la política, el desafío es todavía más evidente. La representación femenina en cargos electivos continúa siendo insuficiente en comparación con la proporción poblacional que representan las mujeres.

Esto no responde a falta de capacidad ni de liderazgo, sino a dinámicas internas de los partidos, estructuras de poder tradicionales y esquemas de competencia que históricamente han favorecido a los hombres. El debate, por tanto, no es únicamente numérico. Es cultural e institucional.

Se trata de transformar las reglas del juego para que la participación femenina no dependa de circunstancias excepcionales, sino que forme parte natural del diseño democrático.

La igualdad real exige revisar mecanismos electorales, fortalecer la formación política femenina y garantizar condiciones de competencia equitativas. Pero también implica un cambio más profundo: cuestionar estereotipos arraigados que asocian el liderazgo con rasgos tradicionalmente masculinos y que someten a las mujeres a juicios más severos cuando ejercen autoridad.

La experiencia internacional demuestra que las sociedades con mayor participación femenina en la toma de decisiones tienden a desarrollar políticas públicas más inclusivas, con mayor énfasis en educación, salud y cohesión social. No es un asunto de concesiones; es una cuestión de calidad democrática.

El futuro de la República Dominicana demanda una visión compartida donde hombres y mujeres participen en igualdad de condiciones en todos los espacios de decisión. No basta con abrir puertas; es necesario asegurar que las mujeres puedan cruzarlas con las mismas oportunidades, recursos y respaldo.

Este 8 de marzo no debe ser solo una fecha en el calendario. Debe ser un punto de reflexión colectiva sobre el tipo de sociedad que aspiramos a construir: una donde el talento, la preparación y el compromiso y no el género determinen las oportunidades.

La igualdad no es una meta simbólica. Es una condición indispensable para el desarrollo pleno de la nación.