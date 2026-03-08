Los malos recuerdos, como los malos tiempos se presentan solos. Para nosotros los sureños, es un MUY MAL RECUERDO el proyecto aquel de depositar COMPOST o basura contaminante en la Sabana de Sansón en Oviedo. Muchos no lo recordarán. Fue en 1983 durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Otros lo traerán a su memoria por las protestas y rechazo que generó aquella funesta decisión. La empresa se llamaba Fomento Agroindustrial Forestal. Bonito nombre que encerraba graves daños a nuestra hermosa región. Traería UNOS DESECHOS procedentes de empresas de Estados Unidos. Porqué en nuestro pobre y olvidado Sur? Nos preguntamos. Las respuestas no dejaron satisfechos a los sureños y se inició la lucha de rechazo. Finalmente, el gobierno tuvo que dejar su plan sin efecto. Pero, ahora 43 años después, OTRA VEZ OVIEDO está en el centro del huracán. Ahora es con la posible instalación allí de una PLATAFORMA para lanzar cohetes al espacio. Todavía desconocemos en qué consiste este acuerdo. Sí sabemos que esa plataforma sería instalada en la base naval Roosevelt Roads en La Ceiba de Puerto Rico y que los ecologistas de allá se opusieron por la gran contaminación que dejaría. Entonces miraron para el pobre Sur. Pensaron que allí hay hambre, poco control y desempleo y se aceptaría su proyecto. Pero ya varios ambientalistas nuestros han cuestionado el anuncio, que se pinta como de AVANCE Y PROGRESO. A ese cuestionamiento, la respuesta de Sigmund Freund fue de que: “ese proyecto es privado”. Y yo pregunto, por ser privado tiene libertad plena de dañar nuestra región. No se supone que el gobierno está para defender y proteger a TODOS los ciudadanos? Necesitamos respuestas y detalles. Saber los daños REALES que dejarían los cohetes en nuestro precioso Sur. No podemos entregar la zona al sector privado para que se enriquezca, dejando luego muerte y destrucción. Si hubiésemos aceptado el compost del 1983 hoy, el proyecto turístico que impulsa el presidente Abinader no hubiese sido posible en Pedernales. La vida de los hombres y mujeres de Oviedo es más importante que los cohetes que se pretende lanzar desde allí y que la basura contaminante que se intentó depositar en 1983. Estamos con el progreso, pero no al alto costo de la destrucción de la flora, la fauna y la vida de nuestra gente del Sur.