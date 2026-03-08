Con el aruge de la tecnología, las redes sociales y su famoso algoritmo, así como las crecientes y envolvientes tendencias, estamos tan conectados que terminamos desconectados.

Así tan contrario como suena, es la realidad. Nos conectamos a nuestros dispositivos electrónicos y nos desconectamos de la realidad, de la verdadera esencia de vivir y lo que nos rodea.

Nos dejamos llevar de las miles de conecciones vacías y seguidores que ni siquiera conocemos, que desconectamos de nuestra gente, la que está a dos pasos de una habitación a otra y no a un chat de distancia.

Nos sentamos a comer con alguien y estamos atentos al mensaje por el celular que nunca llega, alguien nos cuenta su día pero estamos pendientes al “like” que al contenido de la converrsación.

Sin darnos cuenta, estamos trasladando conexiones vacías de internet a nuestra cotidianidad. Queremos estar tan cerca, que sin darnos cuenta nos alejamos.

Caemos en la comparación de ver “realidades” editadas en las redes, sobreexposición de información de todo tipo, hacer fantasías con tonteríias y menospreciar nuestra cotidianidad.

Desaprendemos buenas costumbres como la lectura o ver una película en compañía de un ser querido, por scollear en la red o ver un video por la internet.

Nos desconectamos tanto que nos perdemos a nosotros mismos, lo que mueve y da sentido a nuestra vida, convirtiéndonos en vehículos de la tecnología y esclavos de las visualizaciones.

Pero no todo es tan desolador como lo escrito. Aún estamos a tiempo de desactivar el modo de avión de nuestra vida y activarlo en el celular, para reconectar con nuestra gente y con este tiempo hermoso en que vivimos y que a veces desperdiciamos por desconocimiento y tonterías informáticas.