Carnavales literarios

La literatura es la canasta donde convergen las simpatías ideológicas de muchos autores. Eso no ocurría con frecuencia en la Grecia de la Antigüedad, ni en Roma, ni en París, ni en muchas partes de Europa después de Cristo. Es una moda que sobrevive desde finales del siglo XIX; una ola que crece y suma a sus filas a más gentes que solo piensan en sus “ideas redentoras” o en mejorar su status económico.

Decía Paul Auster que el siglo XXI era un carnaval literario donde surgían poetas como granos de arena en el desierto; poetas sin aval y que llamaban “poesía” a cualquier cosa. Publicaban sus libros y ellos mismos se autoelogiaban. Y entregaban títulos, premios, y publicaciones como si el acto de escribir fuera un pergamino que se otorga en clases de escritura creativa o cursos y seminarios al vapor.

Vivimos en una época compleja, donde se han puesto de moda seminarios de creación literaria, cursos universitarios de escritura. Y según el propio Auster: “hay más poetas por centímetro cuadrado que nunca, competiciones poéticas, y, sin embargo, pese a toda esta actividad, poco se ha escrito de importancia”.

Estamos en medio de un carnaval donde las máscaras de profesores, alumnos y graduados son falsas. Aunque Paul Auster no estaba ni está solo en el rechazo al compadreo literario, hay gente que todavía sigue creyendo en esos fetiches egolátricos llenos de vacío intelectual. Los “profesores” anuncian sus supuestas sesiones de enseñanza literaria como si fueran estrellas, pero apenas, en muchos casos, son ellos mismos malos principiantes del arte de la escritura literaria. Hoy hay más poetas que nunca y triunfa como nunca el falso poeta. Estamos rodeados de falsos poetas y escritores nimios.

La literatura tiende a disolverse en cenas y cenáculos donde se rinde culto idolátrico a la pequeñez. En mi caso, ya es común que hable de libros. Dicen algunos lectores que no tengo otro tema y mis puntos de vista sobre el mundo actual, Cuba y Santo Domingo miran hacia otro lado. Tal vez tengan razón.

Escribo de libros porque no puedo vivir sin ellos. Los problemas de Cuba me quitan el sueño al igual que los descalabros de la patria donde vivo, pero paso la página. Escribo lo que pueda tener cierta utilidad aunque solo me llenan quienes aman el saber. A veces sorprendo y otras soy sorprendido porque mis escritos tienen más fondo que forma.

Vivimos tiempos donde se ha perdido el rumbo de la crítica. Hoy reina el comentario festinado, los intereses mercuriales y la simple amistad formal.

A los escritores que tienen algo que valga la pena los sumo a mi bando. Son mis héroes, hacedores de nostalgias que siembran a su paso estampas que vivirán mucho más tiempo que las mías. No estamos en la Grecia Antigua cuando los poetas, filósofos y narradores de aventuras eran respetados. Cuando la Biblioteca de Alejandría era el antro del saber donde los libros se evaluaban y clasificaban según su importancia y calidad formal.

Vivimos tiempos donde mi idioma -el Español- es considerado “de mal gusto” y donde surgen escenarios con lecciones de moral muy distintas a las que concebía como buenas y válidas. Todo ese desastre es provocado por mezclar letras con ideología.

Hoy se ha sobrevalorado la promoción de altares y se levantan algunos por el simple hecho de incluir a quien menos sabe, pero más llama la atención. Es cierto que el mundo lo hacen las generaciones, pero este de hoy, donde los buenos libros amenazan con alimentar brasas amarillas, y donde las ganancias de gobiernos y empresarios reducen al olvido las manifestaciones del arte y la sabiduría, tiene sus propios límites. Y la culpa es toda nuestra.

La humanidad se ha nutrido de generaciones que desean soñar sin conocer el contenido de sus sueños.

Yo sigo apostando a los libros. Moriré con ellos. Me han entregado algo más importante que el ansia de riquezas. Me han remarcado el corazón, me han cerrado llagas que jamás creía superar. Me han dado ese aliento para respirar por encima de los problemas que impiden la sabiduría. Podrán cerrar universidades y carreras humanísticas. Podrán decir que un bibliotecario, por ejemplo, no es importante para el mundo de hoy. Podrán los gobiernos renunciar a una partida presupuestaria para carreras de letras. No importa lo que hagan o piensen. La humanidad volverá a leer y el avance tecnológico alcanzado pasará al olvido como las huellas de un tigre en el desierto.