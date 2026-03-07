¿Lo salvó de la muerte el buey de Catarey o el nombre similar al de su padre?

José Daniel Ariza Cabral fue una leyenda de valor personal y de sus azares y luchas no se ha sabido plenamente. Huérfano, como yo, quedó por el asesinato de su padre, un rebelde incoercible que Trujillo persiguió y cazó implacablemente.

Comprendí siempre su orfandad, no por mis experiencias personales, sino porque en mis años de penalista supe chapotear en los profundos pozos de sabiduría de Freud, Jung y Adler, para conocer el significado de la orfandad y su influencia en la conducta del tocado por ese vacío tan triste.

Hoy, de José Daniel solo voy a tocar uno de sus dramáticos episodios de vida:

En una de sus peripecias asombrosas, José Daniel fue a parar al Ingenio Catarey como empleado y ya había trabajado en la empresa de Don Delio Guzmán, en la construcción de la carretera de Constanza.

En una ocasión vino un temporal de lluvia asombroso que pareció desbordar todos los ríos y el que pasa por Villa Altagracia comenzó a inundar el Ingenio propiedad de Trujillo, que con frecuencia lo visitaba por sus carreteras privadas.

Habían llevado un semental brasileño como pionero de una nueva boyada por su corpulencia. El río, de algún modo, subió a su potrero reservado como padrote, y se lo llevaba.

El personal estaba consternado porque sabía cuáles podrían ser las consecuencias si el toro se perdía entre las aguas, pero nadie pareció dispuesto a arriesgarse a rescatarle, excepto el intrépido joven recién llegado desde Constanza, José Daniel Ariza Cabral.

Sin pedir ayuda, se lanzó a las aguas y nadó hasta alcanzar al toro mastodonte por el rabo y lo llevó lentamente a una orilla y ahí, gracias a su corpulencia, lo pudo palanquear y salvar.

Fue reconocido por decenas de trabajadores, pero se preocupó porque su nombre era el mismo de su padre y llegó a temer que Trujillo se diera cuenta de que en un Ingenio de su propiedad trabajaba un hijo de una de sus víctimas notables de los años ´30..

Al día siguiente de su hazaña se iría del trabajo, pero no llegó a salir porqué esperaba al administrador para resolver algunas cosas pendientes y se quedó unos días más.

El hecho es que se convocó una reunión de emergencia porque El Jefe vendría a comprobar los daños posibles en el Ingenio. José Daniel, que nunca conoció el miedo, se quedó para estar presente. Y llegó el Generalísimo y le dió una severísima amonestación al personal allí reunido porque ya se sabía cuál había sido su conducta miedosa “al desertar al cumplimiento de sus deberes ante la inundación”.

Para sorpresa de José Daniel, preguntó: ¿Cuál fue el trabajador que se lanzó al río para salvar al buey padrote? Señalaron entonces a José Daniel y Trujillo le preguntó: ¿Cuál es su nombre? Y él respondió vivamente, con voz firme: José Daniel Ariza Cabral.

Me contaba, luego, que creyó ver en la reacción de Trujillo cierto asombro, pero sólo dio media vuelta, no sin antes decirle: Lo felicito, joven. Muchas gracias.

Se fue del Ingenio, de todos modos, porque esa sinonimia entre los nombres de padre e hijo sería siempre riesgosa.

Pasaron los años y José Daniel tuvo que lidiar con azares y sucesos de su vida que se debieran relatar para llegar a comprenderlo plenamente. Pero hoy traigo el episodio prometido.

Estuvo preso n la casa de tortura denominada “El 9”, refiriéndose al kilómetro 9 de San isidro que alcanzó la isma fama de dureza de “La 40”, donde se cometieron tantos crímenes abominables. Y una noche el Comandante de allí se apersonó a la celda en compañía de unos guardias y dirigiéndose a José Daniel le dijo: “Venga usted para acá” y le dijo a los demás, 8 en total: “Pónganse esa ropa.”

Se lo llevó al despacho diciendo: “Carajo! Usted sí es un hombre de suerte! Esta noche me llamó El Jefe y me dijo: “Cómo están mis presos?” Y le dije: “Todo en orden, Señor”. Entonces me dijo: “Deme la lista de sus nombres”.

Y cuando llegué al suyo me dijo: “Repítamelo”. Entonces me ordenó: “A ese, mándelo a La Victoria y dispongan de los demás. Qué suerte tiene usted, caballero.”

Surgió así la cuestión de saber quién salvó de una orden terrible de muerte a José Daniel: ¿El buey rescatado? ¿O la repetición del nombre de su padre, en una rara muestra de compasión o de arrepentimiento de aquel hombre que siempre estuvo muy alejado de la clemencia?

Una tarde en mi residencia tratamos el tema y mi opinión fue: “Te salvó el buey, porque es difícil admitir la compasión en Trujillo, pero no una expresión como la que tuvo contigo cuando el rescate del buey.” Pienso que él diría: “Éste, yo ordené la muerte de su padre. Parece que no me tiene nada guardado y me salvó un buey arriesgando su vida.

Se echó a reir y me dijo: “El hecho es que me salvé y pude la noche del 30 de Mayo saber de su muerte estando preso en La Victoria.”

Lo recuerdo como un amigo incomparable en la solidaridad, la lealtad y el valor personal extremo y he rogado porque su alma descanse en paz, cosa que no tuvo nunca, pero fue respetado y querido por todos los que pudimos tratarle tan de cerca como yo.