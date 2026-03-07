Oración sincera

Un fariseo, un religioso hipócrita, podía encontrarse orando en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres, pero un creyente sincero sabe que a Dios no se le puede engañar con apariencias, que no se le puede hacer trampas con simulacros para impresionarlo. ¿Cómo ora este hombre o esta mujer de fe? Pues entra en su aposento y, cerrada la puerta, ora a su padre que está en lo secreto, y su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público.

En efecto, el cristiano sabe que por dentro aun el más devoto puede tener oscuros pensamientos de odio, orgullo y lujuria -faltas internas que solamente Dios puede tratar. Por eso Jesús presentó, con sus palabras, un estilo de vida realmente radical, despojado de fingimiento. En la intimidad de la habitación, el alma piadosa encuentra manantiales de lágrimas de arrepentimiento, es purificada de sus pecados y se hace más y más amiga de su Creador. Pero allí también, el alma no arrepentida puede elevar sus ojos a Dios en las alturas y pedirle perdón por sus pecados, y rogar que Cristo entre a morar en su interior para salvación y vida eterna. Hablemos con Dios, como un hijo a su padre, y escuchémoslo. Hallaremos paz inefable orando de rodillas en lo secreto de nuestra habitación. “Cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público” (Mateo 6:6).