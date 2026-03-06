El Salto de la Pulga

1 No creo que el presidente haya olvidado tratar lo de las EDES. Es que se trata de un monstruo al que nadie parece poder meterle el diente con esperanza de vencerlo.

2 ¿Se solucionará lo de Irán con la rapidez que se resolvió lo de Venezuela? No apueste a eso. Parece que Irán dará pelea y E.U. tendría que desembarcar tropas. ¡Mala cosa!

3 Con el incremento en la producción de la OPEP y el suministro de Venezuela, puede que el petróleo WTI no aumente más de doce dólares, aunque a nosotros nos daría en el hígado.

4 Pero Dios no se muda. Si el oro sigue subiendo y alcanza los US$6,000 la onza, los beneficios compensarán la subida de petróleo y gas.

5 Cuando se ajusten los padrones bajo las reglas que impiden militar en más de un partido, sabremos la realidad de cada uno. ¡No más bultos!

6 En Medio Ambiente está haciendo falta nombrar un Candelier que tranque a quien sea. Ministros van y vienen y el caos sigue imponiéndose por todo el país.

7 Si Andrés Navarro hubiese sido el ministro de Relaciones Exteriores, ¿habría emitido una nota de condena a Estados Unidos por bombardear a Irán? ¡Por Dios!

8 ¿Por qué ocurren tantos accidentes en la circunvalación de Baní? Eso amerita estudio y solución urgente. Algo hay…

9 Extrañamente pobre, la crítica de Omar Fernández a la instalación de la base para lanzar cohetes en Pedernales. Se apresuró.

10 La Inspección Técnica Vehicular (revista), costará $3,000 y será un negocio de dos compañías privadas. Veremos lo que ocurrirá cuando las chatarras no pasen el examen.

11 Los motoristas han descubierto que moverse en un motor viejo y sin documentación es más conveniente porque, si se lo incautan, es más económico dejarlo botado que pagar por recuperarlo.

12 Si el pueblo deja de creer en la Justicia, el peligro es serio. La nuestra es un tiovivo donde dan vueltas audiencias, juicios de fondo que no comienzan y abogados luchando porque el tiempo les haga el trabajo.

13 En Hoyo Claro las cosas no están muy claras. Bienes Nacionales anunció que investigará el origen de los títulos de propiedad. ¿Por qué ahora?

14 Nadie es tan estúpido para pretender éxito llevando 75 kilos de cocaína en el equipaje. Eso de los serbios huele a carnada.

15 Durante varios días se buscó un cocodrilo que escapó en Puerto Plata. Cuando lo encontraron, el popular productor de Santiago, Nelson Javier (El Cocodrilo), descansó.