En muchos parques basta lanzar unas migas de pan para que aparezcan las palomas. Llegan en bandadas y no se apartan de quien reparte el alimento. Pero cuando las migas se terminan, también se disipa el bullicio y cada una toma su rumbo. No es extraño, porque las palomas vuelan siempre donde hay pan

La vida humana ofrece, a veces, escenas parecidas. Mientras una persona tiene responsabilidades, poder o capacidad de favorecer, no le faltan cercanías, abundan las visitas, las llamadas, las invitaciones y las atenciones.

Todo parece girar alrededor de su presencia. Sin embargo, cuando el tiempo pasa y esas funciones concluyen, el parque se aquieta.

Y entonces queda clara la lección de las palomas: algunos se acercan por la persona; otros, simplemente, por el pan. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.