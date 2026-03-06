Las emergencias en nuestro sistema de salud: cuando lo barato sigue saliendo caro

La problemática de las atenciones de emergencias en la República Dominicana puede resumirse, sin mucha vuelta, con el viejo dicho: lo barato sale caro.

Este concepto se vuelve especialmente doloroso cuando analizamos la atención de vidas humanas (muchas en condiciones críticas) que llegan cada día a las salas y departamentos de emergencias de nuestros centros de salud. Ahí, donde cada minuto cuenta, se hace indispensable la más alta calidad de atención; y cuando esta falta, se siente, se sufre y, muchas veces, se paga con la vida. En la emergencia no importa el nivel socioeconómico, la religión, la profesión ni la raza: todos llegan vulnerables, todos dependen del sistema en ese instante, y todos merecen exactamente la misma oportunidad de vivir.

La Medicina de Emergencias es una especialidad relativamente joven. Se desarrolló en los años 60 como una respuesta costo-efectiva a las necesidades de salud de países que atravesaban transiciones epidemiológicas asociadas al desarrollo económico: más trauma, más enfermedad cardiovascular, más complejidad clínica. La República Dominicana recuerda exactamente ese proceso desde hace décadas. Por eso, la Medicina de Emergencias no es un lujo ni un complemento; es, a nuestro entender, uno de los elementos centrales que deben fortalecerse dentro de cualquier (re) reforma seria del sector salud.

La Medicina de Emergencias es salud pública en tiempo real. Es vigilancia epidemiológica, es prevención secundaria cuando se detecta a tiempo un infarto, una sepsis o un derrame. Es prevención terciaria cuando se limita el daño de un trauma grave. Es acceso, equidad y, muchas veces, la única puerta de entrada al sistema para los más vulnerables. Las emergencias son la red se seguridad del los sistemas de salud, abiertas 24/7 365 y su acceso protegido por nuestra ley general de salud.

A nuestra opinión, la raíz de gran parte de la atención inadecuada en nuestras emergencias está en un problema estructural profundo: un sistema que históricamente ha fallado en reconocer, valorar y compensar al médico de emergencias como el especialista que realmente es.

Las tarifarios fijan honorarios bajos para la consulta en emergencia. Luego las ARS intervienen, los centros ajustan, y al final el médico especialista que recibe a un paciente crítico en emergencias termina con una compensación que no refleja ni la complejidad ni la responsabilidad de su labor. Para colmo, en muchas instituciones el médico de emergencias ni siquiera es reconocido como especialista: se le niegan códigos propios o se le contrata como “médico general”, como si su formación y su rol en situaciones extremas no tuvieran valor. Esto no solo es injusto; es peligroso.

Cada vez se hace más difícil que médicos bien formados, con entrenamiento especializado, asuman la enorme carga emocional, física y profesional de trabajar en emergencias por una compensación simplemente inadecuada. No porque no quieran servir, sino porque el sistema los empuja al agotamiento, a la migración o al abandono de la práctica de emergencias.

El resultado es predecible: menos estabilidad, más rotación, mayor riesgo de errores, más complicaciones y, paradójicamente, mayores costos para el propio sistema que intentaba “ahorrar”.

Y aquí hay una verdad incómoda que duele decir, pero que debe enfrentarse con honestidad y empatía: ¿Quizás sea que el paciente que más barato le sale al sistema es el que muere?. No ocupa cama, no genera costos prolongados, no consume recursos. Pero decir esto no es cinismo; es una denuncia. Porque una vida humana nunca va a tener precio. Y cuando un sistema empieza a operar (aunque sea de manera indirecta) bajo esa lógica, algo profundo está fallando.

Esta no es una discusión nueva. Estas mismas palabras, casi de forma literal, las escribí hace más de quince años. Que sigan siendo vigentes hoy debería preocuparnos a todos. No por los médicos de emergencias solamente, sino por los pacientes que dependen de ellos en el peor momento de sus vidas.

Si realmente queremos mejorar las atenciones de emergencias, debemos invertir en calidad aplicando un concepto económico básico: retorno de inversión. Y esta inversión no es solo en equipos o en infraestructura, aunque ambos sean necesarios. La inversión principal debe ser en el capital humano: en los médicos y equipos a quienes entregamos la responsabilidad de cuidar estas vidas. En emergencias, invertir en buenos profesionales es ganar tiempo, calidad y resultados.

Para lograrlo, se requieren espacios de diálogo reales y multilaterales entre sociedad civil, empresarios, ARS, gobierno, hospitales, clínicas, médicos y sociedades profesionales. Es urgente reformular los esquemas de compensación en las emergencias, no para beneficiar a un sector, sino para garantizar mejor calidad y mayor valor en la atención que reciben todos los pacientes que acuden a ellas en su momento más vulnerable.

Porque al final, cuando hablamos de emergencias, no hablamos de números. Hablamos de vidas humanas. Y desde ahí, lo barato siempre termina saliendo demasiado caro.