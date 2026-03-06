Atributos de Dios

“En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová; escudo es a todos los que en él esperan”, Salmo 18:30.

Las atribuciones de Dios son evidentes en Jesús, su Hijo amado. Por consiguiente, Jesús es el camino perfecto para ir a Dios.

Cristo es la palabra encarnada, el Verbo hecho hombre para mostrar la gloria del Padre. Esa palabra nos limpia y nos llena.

“Eres escudo alrededor de mí; mi gloria y el que levanta mi cabeza”, dice el salmo 3:3. Es el escudo de la fe en Jesús que nos permite vencer.