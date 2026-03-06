Entre la ambigüedad y la irresponsabilidad

Un expresidente de una nación poderosa compareció ante un Comité de Supervisión con la habilidad de quien sabe decir sin comprometerse. El motivo: su cercanía con un personaje envuelto en un escándalo sexual. Hay imágenes de actos sociales y vuelos privados compartidos. Aun así, aseguró no saber nada. Y lo resumió en una fórmula calculada: “Sé lo que vi y, más importante, lo que no vi; sé lo que hice y, más importante, lo que no hice”.

La frase, presentada como declaración de transparencia, es en realidad un ejercicio de ingeniería verbal. No niega los hechos visibles; simplemente delimita su responsabilidad a lo estrictamente perceptible. Lo que no entró en su campo visual —o en su conciencia declarada— queda automáticamente fuera de su ámbito de responsabilidad. Así, la ambigüedad se convierte en su escudo.

La escena resulta familiar. Desde la cúspide del poder se ha recurrido antes a definiciones milimétricas para negar la mentira y presentarla como precisión técnica. En el célebre escándalo de los noventa, que terminó en impeachment tras admitir una relación inapropiada ante un gran jurado, se utilizó la misma estrategia: redefinir y acotar hasta que la verdad encajara en un margen cómodo.

Añadió que, de haber sabido algo indebido, no habría volado en aquel avión y lo habría denunciado. La ética, planteada en condicional, suena impecable porque nunca tuvo que ponerse a prueba. Entre la ambigüedad calculada y la responsabilidad esquiva, el poder vuelve a demostrar que a veces no niega los hechos; simplemente aprende a no saberlo.