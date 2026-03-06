Las agroindustrias: el siguiente paso del desarrollo productivo Dominicano

Los indicadores económicos, además de tratarse de cifras que describen el presente o el pasado reciente. Son, sobre todo, herramientas para pensar el futuro. El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado el pasado mes de enero con los resultados consolidados del año 2025 por el Banco Central de la República, nos ofrece hoy una lectura que, más que retos, abre una ventana de oportunidades para avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo productivo nacional, en la que el crecimiento se convierta en valor agregado, más empleo de calidad y mayor presencia en los mercados internacionales.

El IMAE funciona como el principal termómetro mensual de la economía dominicana. Mide, de manera comparativa con el mismo período del año anterior, la evolución de los distintos sectores que conforman la actividad productiva nacional. De unas dieciocho actividades económicas que agrupa el IMAE en su presentación ejecutiva, cuatro concentraron el mayor dinamismo del crecimiento en el cierre de 2025. En ese orden, la intermediación financiera, los seguros y los servicios conexos ocuparon el primer lugar, con un crecimiento aproximado de 7.5%, seguidos por la explotación de minas y canteras, que registró una expansión cercana al 4.6%, y por el transporte y el almacenamiento, con alrededor de 4.1%. En cuarto término aparece el sector agropecuario, con un avance anual de aproximadamente 3.7%, configurando así los cuatro pilares que lideraron el sostenimiento y la expansión de la actividad económica del país a lo largo de 2025.

Este orden sectorial revela una economía dominicana que se mueve con fuerza en los circuitos de financiamiento, logística y aprovechamiento sostenible de recursos naturales, al tiempo que mantiene una base productiva territorial activa a través del sector agropecuario. Esa combinación configura un entorno propicio para continuar y dar pasos adicionales en profundizar la articulación entre la producción primaria y su transformación industrial, de modo que el dinamismo del campo y la eficiencia de los servicios se traduzcan en mayor valor agregado, diversificación, encadenamientos productivos y oportunidades de empleo de mayor calificación en las distintas regiones del país.

En este contexto, resulta especialmente importante el comportamiento de la manufactura local y de la manufactura de zonas francas, que cerraron el año con tasas de crecimiento en torno al 1.4% y 1.8%, respectivamente. Estas cifras pueden leerse como la expresión de una fase de maduración productiva, en la que el dinamismo del sector agropecuario abre un amplio espacio para que la industria de la fabricación y transformación de materias (manufactura) aproveche de manera más estratégica y plena el crecimiento sostenido que viene arrojando la producción del campo dominicano, profundizando la transformación de nuestros rubros agrícolas en productos terminados con mayor valor agregado. La convergencia entre la industria y el agro representa, así, una de las principales oportunidades del país para extender sus cadenas de valor, fortalecer su base exportadora, generar empleo de mayor calificación y movilidad social a lo largo del territorio nacional.

En esta etapa, el desafío del desarrollo dominicano no se limita a sostener el crecimiento, sino a orientarlo hacia una transformación productiva de mayor profundidad y proyección internacional. La articulación entre el sector agropecuario, la industria manufacturera, el sistema financiero, la logística y los servicios abre la posibilidad de consolidar espacios con marcos normativos especializados de desarrollo, como zonas francas agroindustriales, diseñando incentivos que aceleren la innovación, la agregación de valor en origen, sistemas de trazabilidad digital y el establecimiento de plantas y centros de transformación agroindustrial, incluyendo la acuicultura.

En el plano internacional, esta convergencia permitiría fortalecer una marca país asociada no solo al destino, sino también a la capacidad productiva, industrial y exportadora de la República Dominicana, con una presencia cada vez más diferenciada en ferias, foros y plataformas internacionales vinculadas a su potencial productivo e industrial. Convertir la fortaleza del campo en industria, desarrollo rural, mayor seguridad alimentaria y posicionamiento global es, en esencia, un proyecto nacional que convoca a la cooperación entre el Estado, el sector privado, la academia y las comunidades, con la mirada puesta en un desarrollo que no solo se mide en tasas de expansión, sino en oportunidades sostenibles y más humanas para las generaciones futuras.