No trabajemos menos

Avatar del Yudelka Domínguez
Yudelka Domínguez

Hace varios días se puso de moda un anuncio de reducir las horas laborales; todo lo que sea trabajar menos, el dominicano lo apoyará. En nuestra raíz hay un sistema de vagancia; nos gusta lo fácil sin esfuerzo, por eso la lotería es tan productiva y personajes como Wilkin García Peguero, conocido como Mantequilla, engaña incluso luego de ser condenado por engañar.

Aunque es una discusión sin sentido, debido a que se pone sobre la mesa para estar en sintonía con otros países con sistemas y estilos de vida distintos a nosotros, además de que dependerá del sector empresarial aceptarlo y llevarlo a cabo, la realidad es que deberíamos enseñar a ser productivos las horas que nos toque trabajar, no a trabajar menos.

A muchos jóvenes no les gusta trabajar, no tienen motivaciones, fuera de hacerse ricos sin esfuerzos, quieren ser famosos y verse en las redes. Lo digo con la experiencia de trabajar con jóvenes. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo y desde las empresas, el programa debería ser enseñar a amar el trabajo, a ser productivos, creativos, a no tener que esperar que les digan lo que tienen que hacer y a saber administrarse.

