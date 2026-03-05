UN MOMENTO
Ser la persona correcta
Hace unos días leí esta frase: “Todo el mundo intenta encontrar la persona correcta, pero nadie intenta ser la persona correcta”.
Comprendí que no se aplica solo a las relaciones de parejas, sino a la vida entera. Buscamos buenos amigos, buenos líderes, buenos compañeros de trabajo, buenas autoridades; esperamos honestidad, responsabilidad y respeto.
Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos si nosotros estamos ofreciendo eso mismo. Es más fácil exigir que examinarse.
Ser la persona correcta implica coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.
Significa cumplir la palabra dada, actuar con rectitud aun cuando nadie nos observa y asumir nuestras fallas sin buscar culpables.
Cuando cada uno decide mejorar, el entorno mejora. La transformación social comienza cuando dejamos de buscar perfección afuera y la cultivamos dentro. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.