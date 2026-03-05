Levanta tu voz, dominicano

La preocupación de la sociedad dominicana ha sido la lucha contra la impunidad, seguridad, violencia intrafamiliar y la traición a nuestra identidad nacional. Debemos unirnos para transparentar el dinero público y así repartir con equidad las oportunidades que nos fortalezcan para lograr nuestras reivindicaciones y, sobre todo, la preservación de la soberanía nacional. La educación debe ser el principal instrumento para lograr estas metas, contribuyendo a un verdadero estado de derecho o paz social. Esa instrucción es la base en el manejo de los conflictos que generan la indignación reinante. La educación como política de estado mejora la condición ciudadana, valorando en nosotros mismos una autoestima cónsona y guía hacia una justicia social que estimule el desempeño de los individuos en su crecimiento. Levantemos la voz dentro de un marco de protección de los principios que sostienen las normas morales y cívicas de nuestra identidad como nación, donde, en primer orden, el estamento judicial eficientice una administración de justicia que castigue ejemplarizantemente a los que delinquen en menoscabo de los recursos patrimoniales y, por ende, de la seguridad ciudadana. Caminemos hacia el rescate de nuestra cultura apreciando el verdadero valor cívico y moral de todos los dominicanos. El costo de nuestra democracia ha sido muy alto en el financiamiento discriminatorio en favorecer estructuras políticas que funcionan como empresas a través de los partidos políticos, por tanto, que la rendición de cuentas de los recursos del Estado producto del pago de impuestos, debe presentarse sin proselitismo, con el deber patriótico de su ejecución. Alcemos la voz y unidos lo lograremos.