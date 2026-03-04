Seguridad en centros médicos

En República Dominicana – salvo excepciones, como por ejemplo Plaza de la Salud – no existen normas que controlen el acceso de personas a los centros médicos privados cuando van a visitar a los internos.

En la mayoría de estos recintos la gente entra a ellos “como Pedro por su casa”.

Aunque a los centros de salud suele acudir mucha gente todos los días con objetivos diferentes y talvez resulte complejo controlar la identidad de todo el mundo, por lo menos las personas que visitan a los internos deberían ser identificadas y registradas antes de pasar a la habitación.

El acceso libre a las habitaciones o áreas internas de esos establecimientos entraña riesgos diversos: la posibilidad de que se produzcan agresiones contra los internos o sus parientes, robos con armas que no fueron previamente detectadas por el centro de salud, robos de niños en el caso de las parturientas, etc.

Ese acceso es peligroso porque nadie sabe con qué propósito entra la gente a esos centros médicos, si lleva arma, si es un delincuente, si es bienvenida por los internos, etc.

Regular el acceso a una planta física de salud no es un asunto tan complejo. Sencillamente se registra el número de cédula y nombre del visitante y hasta se puede establecer a qué habitación y qué paciente va a visitar. Es un formalismo que incluso protege al centro de salud, a su personal, a sus equipos, y además ayuda a controlar los horarios de las visitas.

Los centros médicos no deben ser fortalezas, pero tampoco pueden ser espacios sin control. Este debería ser un tema a discutir por las autoridades públicas y privadas del sistema de salud del país. Es preferible ahora y no cuando surja algún hecho lamentable que nos invite a hacerle caso a esa indiferencia de seguridad.

Ahora que se han producido incidentes serios en algunas emergencias hospitalarias, también debería tomarse en cuenta este aspecto que pone en riesgo a los internos y sus familiares en los centros privados de salud.