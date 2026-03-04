Protección del medio ambiente

Al rechazar una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por varias sociedades comerciales, el Tribunal Constitucional declaró conforme con la constitución el artículo 31 del decreto número 571-09, del 7 de agosto de 2009, que creó el refugio de vida Silvestre Gran Estero, en la provincia Samaná, y varias áreas protegidas.

El TC protegió el derecho al medio ambiente, declarando que el Refugio de Vida Silvestre Gran Estero “sirve como asiento a una rica variedad de avifauna nativa, endémica y migratoria, espacio de reproducción de la jicotea o tortuga de agua dulce Trachemys stejnegeri vicina, sumamente amenazada, y varias especies de tortugas marinas, particularmente el carey y el tinglar.”

En contraposición a lo alegado por las accionantes, el TC estableció que “no resulta cierto que la declaración de área protegida por parte del Estado dominicwano haya afectado el derecho de la parte accionante, porque sus inmuebles son áreas protegidas de carácter privado, y de los documentos depositados no resulta que el Estado dominicano haya hecho uso arbitrario de los mismos.” (TC-1510-25)