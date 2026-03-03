Pobre concepto opositor

La respuesta dada al mensaje presidencial del pasado 27 de febrero pinta de cuerpo entero a una oposición realmente sorprendida y desesperada. Antes de analizar el discurso ya estaba el eterno candidato presidencial respondiendo e igualmente lo hacía el secretario General del otrora partido de Bosch.

Y uno y otro no se limitaron a repetir lo que durante años fue costumbre, no llenó las expectativas y ese es el país donde vive el presidente y los miembros del partido de gobierno.

Ahora fue un discurso para gente sin cerebro, habitantes de otro país, seres humanos a los que se les puede mentir o engañar con un dulce o con una promesa, y hasta con una palmada.

Triste concepto que tiene la oposición de lo que es y como es el pueblo dominicano, nadie en su sano juicio puede creer que somos tan idiotas que nos pueden señalar tres horas de realizaciones de un gobierno siendo todo mentiras.