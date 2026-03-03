Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Opinión

Pobre concepto opositor

Avatar del Germán Martínez
Germán Martínez

La respuesta dada al mensaje presidencial del pasado 27 de febrero pinta de cuerpo entero a una oposición realmente sorprendida y desesperada. Antes de analizar el discurso ya estaba el eterno candidato presidencial respondiendo e igualmente lo hacía el secretario General del otrora partido de Bosch.

Y uno y otro no se limitaron a repetir lo que durante años fue costumbre, no llenó las expectativas y ese es el país donde vive el presidente y los miembros del partido de gobierno. 

Ahora fue un discurso para gente sin cerebro, habitantes de otro país, seres humanos a los que se les puede mentir o engañar con un dulce o con una promesa, y hasta con una palmada. 

Triste concepto que tiene la oposición de lo que es y como es el pueblo dominicano, nadie en su sano juicio puede creer que somos tan idiotas que nos pueden señalar tres horas de realizaciones de un gobierno siendo todo mentiras.

Tags relacionados