El ministerio del misterio

En el año 2001, Pierre Bourdieu publicó su célebre artículo “El misterio del ministerio”, en el que el más citado de los científicos sociales del mundo contemporáneo analizaba cómo los intereses individuales suelen usurpar la representación de la voluntad general. Difícil no pensar en dicho escrito cuando uno ve las actuaciones del MIREX, convertido hoy en un buque de cola del portaaviones Washington D.C.

¿De dónde proviene la legitimidad democrática de la política exterior guerrerista propagada por el actual MIREX? ¿Acaso los dominicanos, ya agobiados hasta la médula por sus dificultades diarias en R.D., están informados e interesados en apoyar la política guerrerista del sionismo y de Trump? ¿El pueblo dominicano votó en 2020 para agitar los tambores de guerra en la isla (persiguiendo a inmigrantes empobrecidos), en la región (guardando silencio ante el criminal bloqueo contra Cuba), o en Medio Oriente (apoyando a un gobierno genocida)?

Las respuestas quedan en la cancha de un ministerio que continúa administrando el misterio de la base moral y ciudadana de sus decisiones, actuando más como una caserna militar que como un lugar de diplomacia. Los ejemplos de Jottin Cury y Hugo Tolentino se destacan cada vez más.