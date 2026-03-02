Mi silabario apareció sin portada y amarillo, pero conserva todavía intacta la fuerza irresistible de los signos que fueron capaces de alfabetizarme. Mi silabario no se agota. Tiene el vigor de una profecía.

Él tiene la gloria de que está desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.

Es el arado que se mete en la conciencia, en el ser; un instrumento de labranza en manos del más abnegado de los sembradores, el maestro. Ni siquiera la faena de los que alfabetizan lo cansan, por mucho que repitan o manoseen sus páginas.

El silabario no se pone viejo, porque estando desde el principio, es el principio; y todos los comienzos son nuevos. Es como un niño que no se fatiga ni se hastía…que no hay quien le siga el paso.

Cual caleidoscopio que me ofrece todas las posibilidades es argamasa de todas las ideas. Y acompaña con candor juvenil las vocaciones, las luchas. El llanto y las agonías.

Con él se le pone el nombre a todas las cosas en el cielo, en la tierra; es el límite de todo, la frontera de las diferencias. Sirve para discernir la legalidad de las investiduras, la fuente de las soberanías.

Para distinguir en el proceder de príncipes y gobernantes, y juzgar a los ángeles.

Las sílabas del silabario están en las alegrías, en las penas, lo penetran todo, lo saben todo. Durante siglos incontables se han sometido a la tiranía de la lengua, aplastadas por ese timón terrible del bien y del mal, la válvula que deja salir palabras de vida y muerte.

Matizadas por el amor y el odio de los hombres, por sus pasiones y grandezas; así hay buenas y malas palabras. Palabras de honor y porfías de canallas.

Ellas conocen la verdad porque vienen de la verdad, pero han soportado que las usen para decir mentiras, para infamar y difamar; han sufrido como el vehículo que exalta la fama de rufianes y al mismo tiempo ensuciar dignas reputaciones.

Aventadas por la tremolina de esta libertad que no nos explicaron, recibimos con el silabario –quizás sin saberlo—la posibilidad de todas las posibilidades. Aun la posibilidad del extravío.

Están en la fuerza de la Perestroika que derribó sin usar la violencia lo que la violencia no pudo entronizar para siempre en setenta años de dictadura del proletariado. Estructuraron el Sermón de Fray Antón de Montesino y el Juramento Trinitario de Juan Pablo Duarte.

Ensartan las ilusiones de Don Quijote cuando le puso a un jamelgo flaco: Rocinante, al parecerle este nombre músico y peregrino. Son el fuego de las revoluciones y el vehículo de las convicciones; la madre de todas las batallas y el padre de todas derrotas. Han articulado con gracia las mofas con que el pueblo se burla de sus oligarquías. Pero, al mismo tiempo, constituyen los gritos de batalla con que cargan sobre las huestes los ejércitos.

El rezo litánico de los conventos, y en los cucurrucucús de las palomas.

Las sílabas están antes –y lo superan—que el acontecimiento de las lenguas confundidas en una torre de donde salieron para el mundo la Babel de los idiomas. También estuvieron el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu les permitía expresarse.

Están en el misterio del don de lenguas de los cristianos, del mismo carisma del Paráclito, que hace decir “Abba, Papá”, a los que creen, porque, el Espíritu de Dios canta y trina con sílabas.

Le dieron forma al aliento profético del pueblo sudafricano cuando reclamaba con el eco solidario del mundo entero: “Suelten a Mandela”. Y a Juan Pablo II que le señala a unos jóvenes en Oceanía que el placer es distinto del gozo.

Le sirvieron a Fray Vicente Rubio, O. P., para redactar la Carta Pastoral que tumbó a Trujillo (21 de enero de 1960); y, ya como predicador dominico, también para predicar las “Siete Palabras”, de Viernes Santo, en las que llegó a denunciar valientemente(1972), que: “En la República Dominicana la vida vale menos que un cigarrillo Cremas”.

De alguna forma estuvieron en el silencio de Cristo durante el juicio, porque Jesús es el Verbo Encarnado. Y en la ceguera de Caifás, en las vacilaciones de Pilato y en las burlas del Tetrarca de Galilea.

Están en la esencia del sistema binario computacional (0 y 1), y en el programa de ordenar palabras con que redacto estas líneas… y en twitter, por supuesto; también, con ellas describió Cervantes la salida “por la puerta falsa de un corral”, de “El caballero de la triste figura”, de acuerdo a Miguel de Unamuno.

Y García Márquez afirmó que las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Acompañaron al presidente Abraham Lincoln, espléndidamente, cuando pronunció, con apenas 272 palabras, la oración en Gettysburg (1863), consagrando desde ese día y para siempre, los valores fundamentales de la democracia: libertad e igualdad, y definiéndola como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Hoy he descubierto mientras le retiro el polvo de los olvidos a este silabario con que me alfabetizaron, que Dios estaba en él y yo no lo sabía.

Y que el día que mi maestra me dio la primera lección de las vocales y algunas consonantes para que me iniciara en la lectura, en realidad me entregaba el universo. El infinito que se me revela hoy en estas páginas amarillentas que nadie recordaba.