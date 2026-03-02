En el 2001, George W. Bush marchó sobre Afganistán e Irak para “reorganizar” la region, tardaría “unas pocas semanas”.

Miles de muertos, trillones de dólares y 20 años después, en agosto del 2021, huimos deshonrosamente de Afganistán. En febrero de 2022, como sonámbulos, borrachos y arrebatados, armamos la guerra de Ucrania. Lo de Irán es continuación. Trump combate el “Eje Diabólico” de Bush. Eran Irak, Irán y Corea del Norte. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lleva 31 años agitando esta guerra. Netanyahu usó a Bush para demoler a Irak, a Obama para demoler a Siria, Libia y Yemen. Ahora a Trump para demoler Irán, solo cambian los nombres.

Estados Unidos no puede financiar y mantener guerras simultáneas en Ucrania e Irán. Este conflicto cambiará el balance del poder político-económico del Medio Oriente y del mundo. La última guerra estadounidense, puede ser esta, en Irán.