Opinión

SIN PAÑOS TIBIOS

Irán merece algo mejor

Avatar del Federico A. Jovine Rijo
Federico A. Jovine Rijo

El pasado sábado 28, con la “Operación Furia Épica”, Estados Unidos (e Israel) lanzó su poder bélico contra Irán, y lo hizo sólo cuando todas las variables militares estaban controladas y desplegadas, las reuniones en Ginebra aparentaban distención y apertura, y la inteligencia (maravillosamente) ya había hecho su trabajo.

Las señales habían sido dadas desde la “Operación Martillo” (junio 2025) y la subsiguiente “Guerra de los 12 Días”, pero, más que por muestras de poder militar, el discurso directo, franco –y sin edulcorantes– del presidente Donald Trump no dejaba dudas en cuanto a que, a medida que las opciones diplomáticas se acababan, sobre la mesa quedaba la opción militar, como única alternativa para lograr la verdadera opción política perseguida: el cambio de régimen.

Imperios siempre ha habido; atropellos de naciones fuertes sobre débiles han existido desde los lejanos tiempos de Sumer, Egipto, Persia, Roma… y así sucesivamente, por toda la secuencia de imperios que se eslabonan a lo largo de la historia, hasta llegar al “último de la fila”: Estados Unidos.

Prestos a elegir, si tenemos que decidir entre apoyar a un imperialismo que bombardea sin declaración de guerra, que atropella el derecho internacional, que vulnera la soberanía y auto determinación de las naciones –etc. –; y un régimen teocrático (literalmente teocrático) que ejerce una pantomima de democracia, que encarcela y asesina a opositores, que desconoce a la mujer como sujeto de derecho (que las asesina por no usar velo), que lapida a seres humanos por sus orientaciones sexuales, que ha hecho del terrorismo una industria de exportación, que ha desestabilizado Oriente Medio con todos sus lacayos proxis, que niega el derecho a la existencia de otro Estado (Israel) y se abroga como misión la destrucción del mismo, –etc.–, las opciones son sólo dos, y que cada quien elija el bando en que quiere estar frente a la historia.

Al margen de la lucha de intereses, de la estrategia soterrada de estrangulamiento energético hacia China, de la toma de control del petróleo iraní y todas esas afirmaciones, que son ciertas; queda claro que en Irán existe una tiranía colegiada, donde gobiernan unos matones radicales; un estado articulado y sostenido en torno a la intolerancia, el odio y el terror.

Si hay que tomar bando, que sea con el que encabeza Estados Unidos, que ha decidido prescindir de los subterfugios del derecho internacional y eliminar por la fuerza una amenaza a la paz y estabilidad mundial. En este choque de civilizaciones que estamos viviendo, el buenismo político es un suicido histórico… y hay que tomar partido.

El pueblo iraní lleva décadas sufriendo opresión, tiranía y la vulneración de sus derechos elementales por parte de una élite religiosa, política y militar desquiciada, intolerante y asesina, que sólo merece lo que está recibiendo; porque a la libertad, a veces hay que ayudarla.

