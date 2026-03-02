Irán no dejó otra salida a Trump

El Pte. EU Donald Trump ordenó una ofensiva militar junto a Israel dirigida contra los líderes extremistas de ese país y las infraestructuras claves para el desarrollo de misiles intercontinentales y programa nuclear para fabricar armas atómicas.

La verdad de lo acontecido es que el Pte. Trump estuvo durante meses tratando de convencer al liderazgo iraní que renunciaran a tener armas nucleares y misiles intercontinentales. El Ayatola Alí Jameini se negó, igual que su cúpula gobernante, lo que convirtió la opción militar en la única vía para evitar un peligro real a EU, Israel y el mundo.

No creo que nadie se atreva a discutir que si Irán en manos de los Ayatolas llegaran a tener armas nucleares y misiles con capacidad de llegar a EU, no dudarían un segundo en lanzarlas y destruir a la gran nación del Norte y su aliado Israel.

Por eso, el ataque ordenado por el Pte. Trump tiene un alto componente de legítima defensa preventiva. La primera obligación del Pte. Trump es la seguridad de su nación y ésta estaría en grave peligro si Irán llegara a tener armas nucleares. El costo de lo que haya que hacer para evitar eso, siempre será mínimo con relación a no evitarlo.

El aliado de RD es EU, y debemos darle el apoyo en momentos difíciles como los actuales y los que pueden sobrevenir en el futuro cercano. El Pte. Trump en 3 meses ha eliminado los dictadores de Irán (que mataron recientemente a miles de sus ciudadanos por pedir libertad), encerró al narco dictador Maduro (que igualmente oprimía a su pueblo); y tiene al borde de su fin a los dictadores cubanos que mantienen a su pueblo sin libertad y en miseria espantosa por casi 70 años.

Ahora se ve más claro cuál es la misión en este planeta del Pte. Trump, al que Dios salvó milagrosamente de un alevoso atentado en plena campaña electoral. El Pte. Trump está usando el inmenso poder de EU para construir un nuevo orden con más seguridad para el mundo y sin dictaduras. Debemos cerrar filas en el plano internacional y diplomático con EU.