Forma parte de la Red de Enlace Estadounidense en la RD

La Red de Enlace Estadounidense (ALN) conecta la Embajada de los EE. UU. con ciudadanos estadounidenses que viven en la República Dominicana. Los Voluntarios de Enlace Ciudadano (CLV) son ciudadanos estadounidenses residentes en la Rep. Dom. que se ofrecen como voluntarios para apoyar a la Embajada compartiendo información importante de seguridad y alertas de emergencias.

Los CLV ayudan a difundir avisos sobre desastres naturales, situaciones de seguridad o eventos locales que puedan afectar a estadounidenses, especialmente cuando los canales de comunicación fallan. También ofrecen retroalimentación sobre la comunidad estadounidense local y ayudan a ciudadanos estadounidenses en necesidad. Este rol es voluntario y sin remuneración.

Para obtener más información sobre cómo aplicar como voluntario de este programa, visite: https://do.usembassy.gov/es/services-es/red-de-enlace-estadounidense-y-voluntarios-de-enlace-ciudadano/