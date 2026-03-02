Cuentas: rendición y refutación

La historia de siempre en la rendición anual de cuentas ante el Congreso Nacional: los presidentes despliegan su mejor puesta en escena con cifras cuidadosamente escogidas y referencias a obras de alto impacto y anuncios futuros auspiciosos, mientras la oposición se coloca al otro extremo, negándolo todo. El tiempo político define la ruta del discurso.

Luis Abinader inició por la estabilidad política y económica, como columna fundamental, apoyándose en datos de organismos internacionales, contrastándolos con años anteriores y como porcentaje del PIB. Citó avances en educación, turismo, seguridad, programas sociales, agua potable, saneamiento en barrios y ciudades, transporte, con un acento especial en la línea 2-C del Metro, entre otros aspectos en sus casi 3 horas de lectura, para su más largo discurso hasta el momento. El mandatario dedicó amplio espacio, con sesgo emotivo, a exorcizar el fantasma de la corrupción, citando el caso SENASA y a refutar las críticas por el retraso o baja inversión en obras de infraestructura, temas banderas de la oposición en la extemporánea campaña electoral.

Abinader afirmó que “la lucha contra la corrupción no es una declaratoria más de este gobierno; es su columna vertebral, su brújula moral inamovible y adelantó que los culpables en el caso SENASA “no solo tendrán encima todo el peso de la ley; mi compromiso es que tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado”. (Aplausos durante el manejo del tema, frente a un presidente que le gritaba al micrófono, y que concluyó subrayando que no negocia ni se rinde. “Cueste lo que cueste; me cueste lo que me cueste. Ese es mi compromiso incondicional con mi país, con mi padre y con Dios”, sentenció, emocionalmente alterado).

El líder perremeista, marcando el ritmo de defensa electoral en ruta al 2028, enumeró las obras construidas por zonas y provincias y criticó retrospectivamente a gobiernos anteriores por la concentración de obras en “pocos lugares, dejando atrás a demasiadas comunidades”, resaltando que “el desarrollo no puede ser un privilegio geográfico”.

Abinader uso el estribillo “y si vamos a …” y mencionaba una región, provincias y la cantidad de obras realizadas, enumerando algunas. “Esto es para los que querían obras”, dijo con aire de satisfacción.

El momento de evidente mayor alegría del mandatario fue cuando habló de la posibilidad de que antes de 2028 un cohete o un satélite sea lanzado al espacio, al anunciar la construcción de un puerto comercial espacial en Oviedo con inversión de 600 millones de dólares. Abinader detalló el acuerdo con Google para un hub de datos de alcance mundial, con inversión de 500 millones de dólares.

Las reacciones opositoras al discurso enfatizaron atrasos en obras, crisis del sector eléctrico, aumento de deuda externa, corrupción y ausencia de temas que estimaron esenciales.

El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, dijo que Abinader mostró desconexión con la realidad y luego de enumerar falencias en áreas de gestión presidencial, censuró que “en contraste con todo eso”, el mandatario haya pretendido asemejarse a Steven Spielberg o Stephen Hawking, en un ejercicio de ciencia ficción, querer vendernos la ilusión” de que desde Oviedo se lanzará el primer cohete espacial de la República Dominicana.

El PLD, en rueda de prensa encabezada por su secretario general, Johnny Pujols habló de retroceso en áreas fundamentales, que minan la esperanza de los dominicanos y enfatizó en la carestía de la vida, la crisis del sector eléctrico y cuestionó los datos dados por Abinader en materia de salud educación y criminalidad.

La agenda cambió radicalmente ayer con la incursión militar de Estados Unidos e Israel en Irán y la reacción de los iraníes.