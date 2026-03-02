Arancel abre gran hoyo fiscal

El rechazo de la Suprema Corte de Estados Unidos a los aranceles globales impuestos por Donald Trump constituye uno de los eventos económicos y jurídicos más importantes, porque limita el poder del presidente y cambia el escenario de la guerra comercial.

La decisión se sustentó en que se hizo uso de los poderes de “emergencia económica”, lo que fue ilegal, según la corte. De inmediato, el presidente Trump hecho mano a otra ley comercial que le permite aplicar un 15% de arancel hasta por 150 días, sin aprobación del congreso. Muchos países, como Brasil y La India, entre otros, se beneficiarán porque le habían aplicado aranceles de hasta 50% a ciertos productos.

¿Que pasara después de 150 días? Que Trump requerirá la aprobación del Congreso para imponer nuevos aranceles. Un congreso que ahora está dividido, donde varios republicanos han decidió ponerse del lado de los demócratas para frenar ciertas decisiones presidenciales. Además, 150 días son 5 meses, apenas 3 meses antes de las elecciones de medio término donde estarán en juego 435 escaños de la cámara de representantes y un tercio del senado. Si los demócratas ganan la mayoría en cualquiera de las dos, Trump tendrá dos años con las manos atadas y obligado a negociar cualquier nueva ley que requiera aprobación del congreso. Pero hay un problema cuyas consecuencias son catastróficas. Las empresas de Estados Unidos, que cargaron con esos aranceles, ahora tienen el derecho a reclamar la devolución de ese dinero. No son los países afectados que hay que resarcir sino al que sufrió sus efectos.

Se estima que hay unos US$180 mil millones reclamables lo que tendrá un fuerte impacto en el déficit fiscal, que ya ronda el 6% del PIB y la deuda federal en 120% del PIB (incluye deuda intergubernamental). Trump evadió estos temas en su discurso en el Estado de la Unión, y hablando casi dos horas, convenció a pocos de sus exagerados logros y profundizó el radicalismo.

El nuevo arancel de 15% afecta aún más las exportaciones dominicanas. Y mucho más al consumidor estadounidense. Cuando la inflación se dispare, ya veremos. Lo importante es que todos estamos metidos en el mismo saco del 15%, lo que nos obliga a mejorar la eficiencia productiva con nuevas tecnologías para ser más competitivo y mantener nuestra cuota de mercado ante nuestros competidores. Antes de 150 días todo puede cambiar, especialmente si Estados Unidos ataca a Irán. PETROLEO: US$150 EL BARRIL.