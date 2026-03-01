El arte de esperar

“Esperar”, una palabra tan mencionada y real; desde pequeños nos han enseñado a ser pacientes cuando queremos algo y mantener eso es la clave para que todo salga bien.

Cuando nos desesperamos y saltamos escalones, no llevamos el ritmo correcto de la vida, no vimos etapas y procesos que al final son los que los forman para la llegada de eso que tanto anhelamos.

Desde pequeños nos planteamos sueños y metas por cumplir; cuando el tiempo avanza y vemos que aún no lo hemos logrado, empezamos a dejar de esperar y corremos. Sin un camino fijo, sin mirar a los lados, solo saltamos a lo desconocido.

Debemos entender que correr no es avanzar si no se sabe hacia dónde se va. La verdadera clave no está en llegar primero, sino en llegar preparados para lo que logramos. La espera debe ser entendida como una preparación constante. Mientras esperamos, aprendemos, ajustamos la visión y fortalecemos nuestro carácter.

No permitas que la presión del reloj te obligue a saltarte las estaciones de tu vida. Al final, lo que nos define no es solo el momento en que alcanzamos la meta, sino la persona en la que nos convertimos mientras el mundo nos obligaba a esperar. Respetar el ritmo es, en última instancia, respetarnos a nosotros mismos.