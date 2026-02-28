PRM: once años que redefinieron el poder en República Dominicana

Cumplir once años en la vida de un partido político no es una fecha decorativa; es una estación de balance.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) nació en 2014 en medio de una ruptura que muchos confundieron con debilidad. Sin embargo, como se documenta en el libro “La historia del PRM”, que publicaré próximamente, aquella fractura no fue un accidente, sino la culminación de un largo proceso de tensiones acumuladas en la tradición perredeísta y en la evolución de la democracia dominicana.

El texto sostiene una tesis central: el PRM no surge en el vacío. Es heredero de una genealogía política que se remonta a 1939, cuando el exilio dominicano organizó el Partido Revolucionario Dominicano en La Habana, con figuras como Juan Bosch y Ángel Miolán. El PRM recoge esa tradición democrática, pero decide reconfigurarla ante la imposibilidad de reforma interna. No es negación del pasado; es reinterpretación histórica.

Desde su origen, el PRM entendió que debía construir identidad propia. Su primera estrategia fue territorial: fortalecer estructuras provinciales y municipales con liderazgo efectivo. La segunda fue institucional: primarias competitivas, pero con disciplina ciudadana.

La candidatura presidencial de Luis Abinader representó renovación generacional y estilo técnico. El triunfo electoral del 2020 confirmó que la sociedad buscaba alternancia. Pero gobernar es siempre más complejo que ganar.

El ejercicio del poder comenzó en un escenario adverso marcado por la pandemia del COVID 19. Mantener la estabilidad democrática y la gobernabilidad fue un logro estructural.

En el plano institucional, la independencia operativa del Ministerio Público y los procesos judiciales contra la corrupción enviaron una

señal clara: el poder no debía blindarse a sí mismo.

Económicamente, la recuperación post-pandemia mostró resiliencia apoyada en políticas de estímulo sectorial, estabilidad macroeconómica y respaldo al turismo. A la vez, se impulsaron proyectos de infraestructura y programas sociales orientados a proteger a los más vulnerables.

Pero el libro citado advierte algo esencial: los partidos no se legitiman solo por sus victorias electorales, sino por su capacidad de transformar estructuras. El PRM ya no es alternativa; es gobierno consolidado. Su desafío es evitar la autocomplacencia y sostener coherencia ética sin selectividad.

Once años representan juventud institucional, pero también responsabilidad acumulada. El poder es un mandato condicionado por resultados. Si el PRM logra convertir su década fundacional en proyecto de Estado, habrá trascendido la coyuntura. Si no, la historia —siempre exigente — le recordará que ninguna organización vive solo de su origen, sino de la profundidad de sus reformas.

En política, once años no garantizan permanencia. Solo ofrecen la oportunidad de merecerla.