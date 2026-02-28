La personalidad de Ramón Matías Mella fascina, entre otras cosas, por su interesante combinación de rasgos. Hombre todo acción, intrépido, osado y valeroso, con una rara intuición para la estrategia bélica y dotes diplomáticas. Destinado al campo de batalla, este trinitario es mayormente conocido por su memorable trabucazo en la Puerta de la Misericordia, convertido en símbolo con el que se rinde perenne homenaje a su admirable figura. Nos llena de emoción recordar aquel instante: a las 11 de la noche del 27 de febrero de 1844, debía reunirse allí un puñado de patriotas, dispuestos a iniciar la rebelión armada por la independencia. Uno a uno, pero lentamente, se juntaban los rebeldes para esta audaz tentativa. El prócer, trabuco en mano, se encontraba inquieto, notablemente impaciente. Pues llegada la hora señalada, faltaban todavía algunos insurrectos, retrasados o arrepentidos.

De repente cesó toda falta de acción, Mella pronunció un resonante “carajo” y declaró con voz enérgica: “Ya no es dado retroceder, cobardes como valientes, todos hemos de ir hasta el fin.