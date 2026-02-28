Abinader busca recuperar momentum político con emotiva rendición de cuentas

El presidente Abinader ofreció ayer un discurso de rendición de cuentas de la Presidencia y los ministerios mientras busca recuperar el momentum político cuando la economía inicia el 2026 con un crecimiento del 3.6%, según datos del Banco Central.

Fue el sexto mensaje de rendición de memorias, el más prolongado y aplaudido en el salón de la Asamblea Nacional, con gran carga emocional, infinidad de informes sobre lo realizado por su régimen y risas al pedir un aplauso para los ex presidentes de RD quienes lo apoyaron ante la situación de Haití.

Al informar que en el mes de enero el país tuvo un crecimiento del 3.6%, el Banco Central también comunicó al público que ha dejado sin variación la tasa de política monetaria en 5.25% anual. En su discurso, Abinader ponderó la labor del BCRD.

En la víspera del discurso presidencial, el Banco Central también informó que la tasa de interés interbancaria registró una reducción en los últimos ocho meses, al pasar de un máximo de 12.6% en junio de 2025 a 7.4% anual en febrero pasado. La tasa activa promedio ponderado disminuyó de 15.7% en febrero de 2025 a 13.5% en febrero de 2026.

En su discurso, el presidente reiteró su empeño en combatir la corrupción y habló de su afán para que la justicia persiga a los corruptos y recupere cada peso que se ha distraído de los fondos públicos. Abinader tuvo un vistazo crítico para el caso Senasa.

El mensaje se produjo a dos días de que se pusiera en funcionamiento el Metro hacia Los Alcarrizos, lo que provocó inmenso júbilo entre la población de ese municipio que tenía grandes problemas para trasladarse a la capital diariamente por falta de ese servicio cuya puesta en actividad había tomado varios años.

El presidente anunció que antes de mayo del 2028 se establecerá en Pedernales una estación para el envío de un cohete al espacio. Ese desarrollo tiene lugar en una provincia en la cual el estado y el sector privado invierten una fortuna para el aumento del turismo.

Citó también un acuerdo con la empresa NVIDIA para la generación de capacidades, formación de personal y la creación de un centro de excelencia en Inteligencia Artificial en el país. Se trata de una inversión de la empresa Google por US$500 millones que convertirán a la RD en una potencia digital.

Abinader se felicitó por el relanzamiento del poder militar dominicano, con el ensamblaje de aviones de guerra y vehículos armados, mejoría de la infraestructura militar y la condición de su personal, sobre todo durante el desempeño del ministro de Defensa Carlos Fernández Onofre.

Tan contento parece estar el presidente Abinader con el alto mando militar, que invitó al público a presencial en horas de la tarde del sábado el desfile tradicional con motivo de la Independencia durante el cual se presentarían los nuevos armamentos aéreos y terrestre de su gestión de gobierno.

Abinader guiñó el ojo a los ex presidentes Mejía, Fernández y Medina al recordar que ellos le acompañaron en el tratamiento de la situación con Haití. También rió porque en esa ocasión, los senadores y diputados opositores aplaudieron con buen ánimo. Habían sido parcos durante el resto de su discurso.

Los opositores de Abinader, sobre todo en el Congreso, denunciaron el discurso y otros analistas independientes consideraron que fue bueno, emocional, muy personal, sobre todo en la denuncia sobre los fraudes cometidos con los fondos públicos, particularmente el caso Senasa.

Al término de su presentación ante la Asamblea Nacional, el presidente Abinader se dirigió a la catedral de Santo Domingo donde el arzobispo coadjutor Carlos Tomás Morel Diplán celebró un Te Deum y pronunció un discurso sin ninguna crítica al gobernante y su régimen, y en ausencia del arzobispo titular monseñor Francisco Ozoria Acosta.