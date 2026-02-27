Esta no es una historia personal, sino una escena posible, de esas que se repiten más de lo que se cree. Fue despedido después de haber cumplido con su trabajo, no de manera ruidosa ni escandalosa, sino como se aparta a quien incomoda: con sonrisas formales y frases vacías.

Al frente de una institución donde el rendimiento se mide en resultados y la disciplina es parte del juego, dejó orden, logros y compromisos en marcha. Nada de eso fue suficiente para quienes, incapaces de asumir sus propias deficiencias, trasladan la responsabilidad a otros, confundiendo la exigencia con dureza y la dirección con imposición.

La culpa no fue suya. Fue de quienes miran siempre desde la comodidad de su posición, jamás admiten su incompetencia y la descargan en otros, sin asumir su responsabilidad.

Lo curioso vino un tiempo después fue invitado a una actividad patrocinada por aquellos que lo habían despedido. No por reconocimiento auténtico ni por autocrítica, sino para cumplir con ese ritual tan humano como hipócrita: la palmadita tardía. Una invitación elegante para limpiar conciencias, simular cordialidad y fingir que nada pasó.

No asistió. No por rencor, sino por dignidad. Entendió que no querían escucharlo ni reconocer errores, solo usar su presencia como adorno simbólico. Rechazó el gesto porque hay aplausos que no honran y sonrisas que pesan más que el desprecio abierto. A veces, el verdadero acto de coherencia no es quedarse ni aceptar la invitación, sino saber cuándo decir no. No por venganza, sino para evitar prestarse al teatro de quienes nunca aceptan estar equivocados, pero siempre necesitan quedar bien.