“Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye”, 1 Samuel 3:10.

El Señor nos llama por nuestros nombres. Él nos conoce, y sabe perfectamente quiénes somos. Su llamado siempre tiene un propósito.

Así sucedió con el profeta y sacerdote Samuel. Escogido desde el vientre de su madre, a fin de pastorear al pueblo de Israel. ¿Quién está escuchando el llamado?

Seamos la boca de Dios para proclamar su mensaje de amor, paz y esperanza. “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón”, Salmo 95:7-8.