Repetir errores

Los dominicanos tenemos la particularidad de saber y opinar de todo, casi siempre sin saber ni de lo que se trata o se habla.

Hemos desarrollado ideas y palabras que ya nos identifican a nivel mundial, porque somos un pueblo sano, solidario y hospitalario.

La mayor cantidad de genios nacionales están en la política y los partidos, donde nadie dice que es militante o seguidor, todos son dirigentes políticos, y para no responder a esa aseveración dirigentes políticos medios.

Casi siempre no dirigen absolutamente nada ni en su casa, y desconocen lo que es la política y sus implicaciones y delicadezas.

Pero se dejan llevar por los deseos de un aspirante, por preservar un empleo, o por estar en la moda, o por fuñir la paciencia.

Olvidan que el PLD gobernó 20 años porque la oposición estaba dividida, y que ahora están en busca desde algunos litorales incluso internos del PRM en pos de dividir sin entender que lo peor es perder el poder.

El desaparecido PRD sirve todavía como advertencia y hasta ahí debe ir la mirada de los perremeístas. Arriba siempre se puede conseguir algo, abajo la vida se torna negro eterno.

Paciencia e inteligencia debe ser la consigna.