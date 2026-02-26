Ayer miércoles, por cuestiones de trabajo, llegué a Listín Diario en el Metro de Santo Domingo; utilicé el primer vagón que salía de la recién inaugurada línea 2C, en la entrada de Los Alcarrizos, pasadas las 6:05 de la mañana.

Los usuarios estaban contentos, hablaban entre ellos y usaban sus celulares para grabar la novedad de tener un metro que les facilite llegar a sus destinos. Ante el arranque se escucharon aplausos al unísono. El vagón se movía lento por cuestiones de prueba que concluirán en unos días. La gente decía buenos días y un coro respondía aquel saludo.

Las campañas contra el Metro de Los Alcarrizos han sido muchas, algunas incluso ganadas por el Gobierno gracias a problemas evidenciados en redes sociales. Visualmente el carril quizás no sea la mejor obra realizada en el país, pero lo que interesa es que sea seguro y transporte a las personas de manera rápida.

Confieso que también tenía mis dudas con la seguridad del metro ante el bombardeo de denuncias, así que le pregunté a un familiar que es ingeniero y labora en el grupo Pinsa si era seguro subirse en él; su respuesta fue directa y cortante: “Claro que es seguro”. El tiempo hablará, mientras yo seguiré usándolo.