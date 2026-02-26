Despierta pueblo

Causa indignación que actores políticos sin liderazgo genuino, “en nombre del pueblo”, negocien cargos públicos favoreciendo a grupos que nunca se han acercado al mismo, ni han aportado a sus intereses comunes.

Como rémoras en los diferentes gobiernos, toman iniciativas que nunca han realizado en la práctica y llegan a la desvergüenza de hacer campaña a costa del pueblo, sin respirar sus necesidades.

Se llaman “aliados” pero del interés mercurial, camaleones de color, sacrificando ideologías y liderazgos ajenos; ejemplos de caudillos como el Dr. Peña Gómez, el Prof. Bosch y el Dr. Balaguer, representados por personajes que nunca tuvieron luz propia para hoy negociar el espacio que dejaron estos líderes.

No se les ha visto intercambiar esa vocación de servir a los pobres, sólo han vivido en los grandes salones, exhibiendo una vestidura colmada de hipocresía y carente de solidaridad.

Entienden ser merecedores de preceptos constitucionales, y estar en el presupuesto nacional es oficio obligado.

Llegará el momento donde el sacrificio social a la comunidad debe ser la credencial que otorgue una posición cónsona, con los aportes realizados por sus lideres. Basta de estos lumpens, bailadores de escenarios decorados por la falsía.

Las carencias profundas de este pueblo no pueden beneficiar a oportunistas que nunca se han eximido, ni practicado la austeridad con que han sometido a los demás. Este pueblo tiene que empoderarse y rechazar estos corchos que roban sus prerrogativas y reivindicaciones incumpliendo su deber.

Reprender a un insensato o predicar a un idiota, es como escribir en el agua, y Cristo curó a ciegos, lisiados, paralíticos y leprosos, pero a los idiotas o tontos, no pudo curarlos.