Apreciación cambiaria con expectativas desalineadas

Primer Tiro

Manteniendo constante todos los demás factores que inciden en el comportamiento del tipo de cambio, si la diferencia entre la tasa de interés o rendimiento entre inversiones en pesos y en dólares (de los títulos o activos disponibles en el mercado financiero) es menor que la devaluación esperada por los actores del mercado cambiario, entonces la teoría de la paridad predice que se producirá un aumento de la demanda de activos denominados en moneda nacional, lo que a su vez inducirá a una reducción del tipo de cambio de la misma. En la teoría de la paridad de interés, la diferencia de hoy entre las dos tasas es la devaluación máxima que el mercado cambiario estaría dispuesto a aceptar mañana, y si esta es menor que dicho diferencial, se debería esperar una reducción del tipo de cambio, pues cuando el mercado financiero espera que la tasa de interés en moneda nacional aumente, la devaluación máxima tolerable disminuye, lo que aumenta la demanda de los activos denominados en moneda nacional.

Segundo Tiro

Las evidencias empíricas disponibles de los mercados cambiario y financiero (el tipo de cambio promedio de venta ha bajado desde RD 63.89 en noviembre, a RD$ 62.41 en el cursante mes de febrero) son consistentes con expectativas de aumento del diferencial de tasas, lo cual significa que dichos mercados esperan que que la tasa de interés en moneda nacional aumente con relación a la tasa de interés en dólares. La hipótesis nula a ser rechazada es la que plantea que los mercados esperan un aumento de la tasa de interés, no una diminución, y si la misma es correcta, entonces las expectativas de una reducción que tienen los inversionistas institucionales, representados por las entidades de intermediación financiera, están divorciadas de las de los mercados financieros y cambiarios. El espacio nulo o igual a cero, y quizás negativo, para una reducción de la tasa de interés en moneda nacional que reduzca el diferencial de rendimiento entre esta y la de la moneda extranjera, representa una situación muy incómoda para el objetivo de fomentar el crecimiento a través de la política monetaria.

Tercer Tiro

Las expectativas de una reducción de la tasa de interés domestica podrían estar sustentadas en la creencia de que una reducción de la tasa la FED (Banco Central de E.U.) es inminente, pero según los índices de los mercados de futuros, la probabilidad de dicha reducción es de apenas un 4%. Las expectativas locales de un nuevo recorte, con una inflación en el límite superior del rango/meta, y con aumentos sostenidos en la turbulencia de los mercados financieros internacionales, parecerían inconsistentes. Los mercados no comenten errores de manera permanente, y las expectativas de tasa de interés se alinearán en un nuevo escenario en el que debe transitarse de una política monetaria que fomenta el crecimiento, a otra que se concentre el controlar la inflación y mantener la estabilidad en un ambiente de flotación cambiaria. Las condiciones creadas y la formación de expectativas correctas requieren el mantenimiento y fortalecimiento de la nueva política cambiaria de flotación limpia del tipo de cambio. En el nuevo escenario, y tomando en cuenta solo las variables de las paridades, las expectativas de tasas de interés tendrán un nivel de cointegración mayor con las del tipo de cambio.