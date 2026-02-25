Volver al interior

Hay una pobreza de la que se habla poco y, sin embargo, lo contamina todo: la pobreza interior. No se mide en cifras ni aparece en los informes económicos; sin embargo, se manifiesta en la ansiedad colectiva, en la prisa constante, en el hambre de dinero que termina justificando el dinero mal habido, y en la creciente dificultad para estar a solas sin sentirse vacío. Cuando el interior se empobrece, inevitablemente el exterior se desordena.

Conviene decirlo con claridad: la vida interior no es un lujo espiritual ni una evasión reservada a personas piadosas. Es, ante todo, una necesidad humana básica. Es el lugar donde la vida deja de ser una carrera sin tregua y empieza a convertirse en un espacio habitable. Sin interioridad, todo se vuelve urgente; con interioridad, en cambio, todo encuentra su justo lugar.

En el silencio he aprendido algo decisivo: no entramos dentro para juzgarnos, sino para escucharnos; no entramos para condenarnos, sino para comprendernos. Y cuando comienzo a escucharme sin prisas ni exigencias, descubro algo sorprendente: dentro no hay solo cansancio y herida; hay también una belleza discreta, una verdad que no finge, identidad que no depende del aplauso ni del éxito.

Es cierto que la vida interior no elimina los problemas ni borra el dolor. Sin embargo, cambia el lugar desde donde los miramos. Y cuando cambia el lugar, cambia la vida. La persona que ha entrado en su propio interior ya no necesita demostrarse constantemente, no compite con los demás ni vive a la defensiva. Desde ahí se comprende mejor por qué tantas conductas destructivas nacen del vacío: quien no se habita termina usando, acumulando o dominando para sentirse alguien.

La belleza de la vida interior, además, no está en lo extraordinario, sino en lo pequeño: respirar sin prisas, escuchar sin interrumpir, sentir sin huir. Es una belleza que no se exhibe, pero sostiene; que no promete éxito, pero ofrece coherencia; que no grita, pero ordena.

Y en ese espacio interior, tarde o temprano, aparece una pregunta que no siempre se formula con palabras: la pregunta por Dios. No el Dios de las ideas o de los discursos, sino el Dios que se deja sentir. Dios no se impone en la vida interior: no irrumpe ni invade. Simplemente espera, y casi siempre espera en silencio. Por eso muchos dicen que no lo encuentran: no hace ruido.

Escuchar a Dios no consiste en oír voces, sino en percibir una presencia que acompaña; una presencia que no explica todo, pero sostiene, que no responde a todo, pero da paz. En una respiración consciente, en una mirada sincera, en un instante de quietud, Dios ya está allí.

Por eso, la vida interior no es una huida del mundo, sino la manera más profunda de volver a él sin perderse. Tal vez, si aprendiéramos a entrar más dentro, no necesitaríamos llenar tanto el vacío con ruido, prisa o dinero. Porque cuando el ruido se apaga, descubrimos algo simple y decisivo: lo que buscábamos fuera siempre estuvo dentro. Y Dios también.