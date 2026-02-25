Mella y la pregunta incómoda a los dominicanos de hoy

Mella, el intrépido, sigue cuestionando la conciencia de los dominicanos de hoy. Su ejemplo nos obliga a preguntarnos con honestidad qué estamos haciendo, personal y colectivamente, por la patria que él ayudó a forjar con sacrificio y valentía.

¿Nos conformamos con exigir derechos o asumimos también los deberes que implica ser ciudadanos responsables? Hacer patria no es solo celebrar fechas ni exaltar personajes, sino trabajar con integridad, respetar las leyes, cuidar lo público y servir al bien común.

Frente a la indiferencia, la corrupción y el individualismo, la figura de Mella nos desafía a recuperar el sentido del compromiso y la entrega. Su voz, aun viva en la historia, nos clama que la patria se construye cada día con acciones concretas, llenas de valentía y solidaridad.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.