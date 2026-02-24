Por la unidad partidaria

La política tiene momentos de definición. Instantes en los que, más que nombres, aspiraciones individuales o coyunturas mediáticas, lo que verdaderamente está en juego es la cohesión interna de una organización. Cuando un partido atraviesa un proceso interno, no solo compite hacia afuera; se evalúa hacia adentro. Se mide su madurez política, su disciplina orgánica y su capacidad de administrar la pluralidad sin fracturarse.

En la historia dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alcanzó sus mayores éxitos electorales cuando logró sintetizar liderazgo y estructura en una sola dirección estratégica. Desde la impronta fundacional de Juan Bosch, el partido se concibió como una organización de cuadros, con formación política, método, planificación y sentido colectivo. No era simplemente un vehículo electoral, sino una estructura con visión de poder y proyecto de nación.

Cuando esa cohesión se debilitó, los resultados también se resintieron. Y este fenómeno no es exclusivo del PLD. La experiencia comparada ofrece lecciones claras.

En España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) logró regresar al poder después de atravesar tensiones internas profundas. La clave no fue la ausencia de diferencias, sino la capacidad de recomponer liderazgo, cerrar filas y articular una narrativa coherente ante el electorado.

En Chile, la Concertación de Partidos por la Democracia sostuvo durante años una coalición diversa precisamente porque entendió que la estabilidad interna era condición para la gobernabilidad externa. Su fortaleza no residía en la uniformidad ideológica, sino en la disciplina estratégica.

En México, el ascenso y consolidación de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) evidenció que la coherencia narrativa y la disciplina interna son activos políticos determinantes. Sin cohesión, no hay capacidad de movilización; sin movilización, no hay mayoría.

La ciencia política es consistente en lo relativo a que los partidos fragmentados suelen sufrir castigo electoral. La división transmite incertidumbre, proyecta desorden y debilita la credibilidad. La cohesión, en cambio, comunica gobernabilidad, estabilidad y capacidad de dirección. Ahora bien, el llamado a la unidad no implica suprimir aspiraciones legítimas. Por el contrario, la competencia interna es señal de vitalidad democrática. Un partido sin debate es un partido sin dinamismo. La diferencia entre pluralismo y fragmentación radica en la forma en que se procesan las diferencias.

Un partido maduro permite que sus dirigentes expresen aspiraciones, pero exige que el desenlace fortalezca la estructura y no la fracture. La clave está en aceptar reglas, respetar procedimientos y asumir resultados con responsabilidad institucional. La disciplina democrática no es obediencia ciega; es compromiso con el proyecto colectivo.

En consecuencia, el PLD enfrenta un reto histórico. El de demostrar que su proceso interno puede convertirse en una plataforma de fortalecimiento organizacional y no en un punto de ruptura. Si logra transformar la competencia en cohesión, podrá reconstruir su narrativa de opción de poder y reconectar con amplios sectores de la sociedad dominicana.

La unidad no es un discurso vacío; es una estrategia de supervivencia política. Es la condición para articular propuestas sobre justicia social, empleo digno, educación de calidad y bienestar colectivo con credibilidad y eficacia.

Porque en política, como en toda organización compleja, la fuerza colectiva siempre supera la ambición individual. Y los partidos que comprenden esta lógica no solo compiten mejor: gobiernan mejor. La división reduce. La cohesión proyecta. Solo la unidad construye poder.