Llegó Google

Aunque se le ve solamente como un motor de búsqueda, Google es una corporación tecnológica multinacional cuyo ecosistema incluye publicidad en línea, computación en la nube, software (Android, Chrome), correo electrónico (Gmail) y herramientas como Maps, YouTube y Drive.

De ahí la trascendencia de su decisión de elegirnos para construir un puerto internacional de intercambio digital, lo que sin lugar a duda es un reconocimiento estratégico para el país y el gobierno.

Y es que un gigante tecnológico de la categoría de Google no instala una infraestructura crítica donde no exista seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y previsibilidad política. Por tanto, el que nos hayan escogido deja claro que República Dominicana es un entorno confiable para inversiones de largo plazo (más de 500 millones de dólares) en sectores estratégicos.

En estos tiempos donde la soberanía ya no se mide únicamente en kilómetros de territorio sino también en control de infraestructura esencial, los datos constituyen el recurso más valioso porque quien hospeda rutas digitales hospeda poder y este puerto, que desde aquí gestionará y redistribuirá información, nos convertirá en un nodo de conectividad regional.

Porque si aspiramos a ser algo más que un mercado consumidor, y en un contexto donde Estados Unidos, China y Europa compiten por cables submarinos, centros de datos y plataformas de inteligencia artificial, insertarnos en esa arquitectura era una necesidad.

Evidentemente que esta nueva etapa exigirá – y esa es la misión- fortalecer los marcos de protección de datos, ciberseguridad y regulación moderna para equilibrar la innovación y los derechos fundamentales, pero lo que sí es innegable fue que Google hizo su búsqueda y nos encontró.