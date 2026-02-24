Forjando un futuro de la IA centrado en el ser humano

En un momento decisivo de la historia humana, el mundo se reunió en la Cumbre de Impacto de la IA 2026 en Nueva Delhi. Para nosotros en la India, fue un momento de inmenso orgullo y alegría dar la bienvenida a Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, delegados e innovadores de todo el mundo.

La India aporta escala y energía a todo lo que hace, y esta Cumbre no fue la excepción. Representantes de más de 100 naciones se reunieron. Innovadores presentaron productos y servicios de IA de vanguardia. Miles de jóvenes podían verse en los pabellones de exhibición, haciendo preguntas e imaginando posibilidades. Su curiosidad convirtió a esta en la cumbre de IA más grande y más democratizada del mundo. Considero que este es un momento importante en la trayectoria de desarrollo de la India, porque un movimiento masivo para la innovación y adopción de la IA realmente ha despegado.

La historia humana ha sido testigo de muchos cambios tecnológicos que transformaron el curso de la civilización. La Inteligencia Artificial pertenece a la misma categoría que el fuego, la escritura, la electricidad e internet. Pero con la IA, cambios que antes tardaban décadas pueden desarrollarse en cuestión de semanas e impactar a todo el planeta.

La IA está haciendo que las máquinas sean inteligentes, pero es aún más un multiplicador de la intención humana. Hacer que la IA esté centrada en el ser humano, en lugar de centrada en la máquina, es vital. En esta Cumbre, colocamos el bienestar humano en el centro de la conversación global sobre IA, con el principio de “Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya” (Bienestar para todos, felicidad para todos).

Siempre he creído que la tecnología debe servir a las personas, y no al revés. Ya sea en los pagos digitales a través de UPI o en la vacunación contra la COVID, hemos garantizado que la Infraestructura Pública Digital llegue a todos, sin dejar a nadie atrás. Pude ver el mismo espíritu en la Cumbre, en el trabajo de nuestros innovadores en ámbitos como la agricultura, la seguridad, la asistencia para Divyangjan y las herramientas para poblaciones multilingües.

Ya existen ejemplos del potencial transformador de la IA en la India. Recientemente, “Sarlaben”, un asistente digital impulsado por IA lanzado por la cooperativa lechera india AMUL, está proporcionando orientación en tiempo real a 3,6 millones de ganaderos, en su mayoría mujeres, sobre la salud y productividad del ganado en su propio idioma. De manera similar, una plataforma basada en IA llamada Bharat VISTAAR ofrece información multilingüe a los agricultores, empoderándolos con datos que van desde el clima hasta los precios de mercado.

Los seres humanos nunca deben convertirse en simples puntos de datos o materia prima para las máquinas. Por el contrario, la IA debe convertirse en una herramienta para el bien global, abriendo nuevas puertas de progreso para el Sur Global.

Para traducir esta visión en acción, la India presentó el marco MANAV para la gobernanza de una IA centrada en el ser humano.

M – Sistemas Morales y Éticos: La IA debe basarse en directrices éticas.

A – Gobernanza Responsable: Reglas transparentes y supervisión sólida.

N – Soberanía Nacional: Respeto por los derechos nacionales sobre los datos.

A – Accesible e Inclusiva: La IA no debe ser un monopolio.

V – Válida y Legítima: La IA debe cumplir con las leyes y ser verificable.

MANAV, que significa “humano”, ofrece principios que anclan la IA en los valores humanos en el siglo XXI.

La confianza es la base sobre la que descansa el futuro de la IA. A medida que los sistemas generativos inundan el mundo con contenido, las sociedades democráticas enfrentan riesgos derivados de los deepfakes y la desinformación. Así como los alimentos llevan etiquetas nutricionales, el contenido digital debe llevar etiquetas de autenticidad. Insto a la comunidad global a unirse para crear estándares compartidos de marcas de agua y verificación de fuentes. La India ya ha dado un paso en esta dirección al exigir legalmente un etiquetado claro del contenido generado sintéticamente.

El bienestar de nuestros niños es un asunto cercano a nuestros corazones. Los sistemas de IA deben construirse con salvaguardas que fomenten una interacción responsable, guiada por la familia, reflejando el mismo cuidado que aplicamos a los sistemas educativos en todo el mundo.

La tecnología produce su mayor beneficio cuando se comparte, en lugar de guardarse como un activo estratégico. Las plataformas abiertas pueden ayudar a millones de jóvenes a contribuir a que la tecnología sea más segura y más centrada en el ser humano. Esta inteligencia colectiva es la mayor fortaleza de la humanidad. La IA debe evolucionar como un bien común global.

Estamos entrando en una era en la que los humanos y los sistemas inteligentes co-crearán, co-trabajarán y co-evolucionarán. Surgirán profesiones completamente nuevas. Cuando comenzó internet, nadie podía imaginar las posibilidades. Terminó creando una enorme cantidad de nuevas oportunidades, y así también lo hará la IA.

Confío en que nuestra juventud empoderada será el verdadero motor de la era de la IA. Estamos fomentando la capacitación, la recapacitación y el aprendizaje permanente mediante la implementación de algunos de los programas de formación más grandes y diversos del mundo.

La India alberga una de las mayores poblaciones juveniles y talentos tecnológicos del mundo. Con nuestra capacidad energética y claridad de políticas, estamos en una posición única para aprovechar todo el potencial de la IA. En esta Cumbre, me enorgulleció ver a empresas indias lanzar modelos y aplicaciones de IA autóctonos, reflejando la profundidad tecnológica de nuestra joven comunidad innovadora.

Para impulsar el crecimiento de nuestro ecosistema de IA, estamos construyendo una sólida base de infraestructura. Bajo la Misión India IA, hemos desplegado miles de GPU y pronto desplegaremos más. Al acceder a una potencia de cómputo de clase mundial a tarifas altamente asequibles, incluso las startups más pequeñas pueden convertirse en actores globales. Además, hemos establecido un Repositorio Nacional de IA, democratizando el acceso a conjuntos de datos y modelos de IA. Desde semiconductores e infraestructura de datos hasta startups vibrantes e investigación aplicada, nos estamos enfocando en toda la cadena de valor.

La diversidad, la democracia y el dinamismo demográfico de la India proporcionan el ambiente adecuado para la innovación inclusiva. Las soluciones que tienen éxito en la India pueden servir a la humanidad en todas partes. Por eso, nuestra invitación al mundo es: Diseñar y desarrollar en la India. Entregar al mundo. Entregar a la humanidad.