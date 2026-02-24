Estrangular a Cuba

Nunca en la historia universal una potencia imperial cercó a un pequeño país hasta buscar su muerte. Y esto sucede hoy ante los ojos del mundo, incluidos los de su vecindario.

De los mismos perpetradores del genocidio en Gaza, llegan ahora los aprestos para bloquear a Cuba hasta que no respire.

Vivimos un momento político delincuencial en las relaciones internacionales. El orden multilateral ha sido demolido, llevándose consigo el derecho internacional y la idea de soberanía.

Queda ahora solo la brutalidad de unos niños rubios que juegan al Lejano Oeste contra el resto del mundo.

El miedo es tal que la Cancillería dominicana ni siquiera se atreve a emitir un comunicado de carácter humanitario.

Los medios de comunicación y las ruinas del mundo intelectual, mientras el genocidio más planificado de la historia moderna comienza, prefieren hablar de la obsolescencia o no de la Revolución cubana; el violador en plena violación, pero optan por referirse a la muchacha y a sus minifaldas.

Mientras tanto, la población infantil, hospitalaria y envejeciente cubana padece en carne propia el cerco naval y financiero que la isla sufre. En medio de todo, Cuba continúa resistiendo incluso a la insensibilidad y subalternidad de los gobiernos de la región.