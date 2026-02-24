El camino de la misericordia

Cuando centramos la mirada únicamente en nuestras miserias y pecados, el corazón se llena de tristeza, desaliento y desánimo. Nos vemos frágiles, limitados, incapaces de responder plenamente al ideal de vida al que estamos llamados. Sin embargo, cuando, sin negar nuestra realidad, levantamos los ojos hacia el amor misericordioso de Dios, todo cambia.

Descubrimos que no estamos solos, que somos esperados, acogidos y perdonados.

Entonces brota la verdadera alegría: la de sabernos amados sin condiciones.

No es que la misericordia divina borra nuestra responsabilidad, pero la envuelve en esperanza, y entonces nos impulsa a levantarnos, a comenzar de nuevo y a caminar con confianza.

En ese encuentro nace la verdadera alegría de la salvación.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.