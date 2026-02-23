Pasaportes de EU para menores y consentimiento parental: Formulario DS-3053

Los pasaportes emitidos a menores de 16 años tienen una validez de cinco años. Antes de hacer planes de viaje, verifique la vigencia del pasaporte estadounidense. Su pasaporte debe estar válido durante toda la duración del viaje y, preferiblemente, por seis meses adicionales después de la fecha de regreso. Al solicitar un pasaporte estadounidense para un menor de 16 años, ambos padres o tutores deben presentarse en persona junto con el menor. Si uno de los padres no puede estar presente, se requiere el Formulario DS-3053 (Declaración de consentimiento). El formulario debe ser legible, preferiblemente completado en computadora, y llenado con tinta negra. Debe ser notarizado por un notario estadounidense; no se aceptarán formularios notarizados por un notario dominicano.

No olvide firmar el formulario frente al notario.

En la cita para el pasaporte del menor, debe presentar una fotocopia de la identificación utilizada durante la notarización. El Formulario DS-3053 es válido por 90 días a partir de la fecha de notarización.

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y la Agencia Consular de los Estados Unidos en Puerto Plata ofrecen servicios notariales para el DS-3053 sin costo. Programe una cita para servicios notariales en https://do.usembassy.gov/es/services-es/notarials-es/ o en Puerto Plata escribiendo a PuertoPlataConsularAgency@state.gov.

Para más información sobre pasaportes para menores, visite:

https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/need-passport/under-16.html