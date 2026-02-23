EDITORIAL
Un Parque de Gracia para Hainamosa
Los padres salesianos han convertido a Hainamosa en el epicentro de una de las obras sociales y humanas más relevantes de esta urbe.
En el mismo corazón de cinco barrios pobres de Santo Domingo Este, han levantado un complejo educativo, conformado por tres centros de formación, un oratorio y una casa de acogida.
Una de esas infraestructuras es el hogar de acogida "Quédate con Nosotros".
Durante 25 años, esta casa ha sido refugio para niños rescatados de la calle, ofreciéndoles un espacio seguro, alimentación, educación y, sobre todo, la oportunidad de sanar heridas profundas.
Doce niños viven actualmente en condiciones provisionales mientras se termina la reconstrucción de un hogar que tendrá capacidad para 20 menores,
La labor con estos pequeños, sin embargo, requiere de recursos especializados que hoy son insuficientes.
Estos niños, que llegan con conductas patológicas producto del abandono, necesitan atención constante.
Necesitan también padrinos, familias o empresas que quieran acompañarlos no solo económicamente, sino en su proceso de formación, brindándoles ese núcleo de pertenencia que les fue arrebatado.
Pero más allá de las carencias materiales, lo que los religiosos salesianos nos demuestran es que su sueño de hacer un Parque de Gracia allí es posible.
Ya han puesto los cimientos para que, con la ayuda colectiva, Hainamosa pueda contar con un modelo de desarrollo comunitario sin precedentes.
La obra salesiana en Hainamosa nos recuerda que la transformación social verdadera nace de la educación, la acogida y la fe.
Es momento de que, como comunidad, respondamos al llamado y hagamos posible que este Parque de Gracia sea una realidad palpable.
Porque cuando un niño, un joven o una familia encuentran un lugar seguro donde crecer, toda la sociedad avanza con ellos.