Nueva división PLD

En el día de ayer el Comité Central del PLD recibió una carta de Gonzalo Castillo inscribiéndose como aspirante presidencial, en momentos que sobre él pesan graves acusaciones de corrupción en los tribunales acusado por el Ministerio Público por un monto de 19 mil millones de pesos.

Es la primera vez en la historia que un imputado, desde un banquillo de acusados, inicia una aspiración presidencial, lo que implica un desafío a la justicia y al Ministerio Público encabezado por Jenny Berenice y Wilson Camacho.

La estrategia real es derrotar la lucha contra la corrupción del Ministerio Público Independiente, intentado sacar a Gonzalo Castillo de ese grave caso como un “inocente perseguido político”.

La inscripción de Gonzalo, bajo la dirección de Danilo Medina, tiene como objeto quitarle a Francisco Javier García y Abel Martínez posibilidades de ser uno de ellos la opción presidencial del partido morado.

¿Qué harán Abel y Francisco Javier ante la maniobra de Danilo Medina con Gonzalo Castillo? Dudo mucho se puedan mantener en el PLD de aquí al proceso presidencial venidero.

En el 2019 Danilo impuso a Gonzalo Castillo desde el gobierno. Con miles de millones arrebató el triunfo en primarias a Leonel Fernández. Con ello dividió el PLD y lo sacó del poder.

Hoy, desde un lejano tercer lugar, maniobra para de nuevo tratar de imponerlo desde un banquillo contra Francisco Javier y Abel. Volverá a dividir al PLD, llevándolo a un horizonte de menos de 5 %.

Lo ocurrido en el PLD ayer aumentará el éxodo de peledeistas a la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, que en las últimas encuestas encabeza el voto opositor con 40 %.